Justo e afetivo

Foto: Acervo pessoal Paulo Sérgio e Armenuhi Boyadjian Santa Cruz

Varanda norte do Ibiza regurgitando na tarde de domingo, por motivo que acharam justo, afeição.

Ronei e Dinah Paiva, Sebastião Arraes e Patrícia Teixeira, Regina e Adriano Josino, José de Sá e Bel.

O protagonista se permitiu ficar ladeado, quase todo tempo, pelos irmãos Benevides, deputado Maurinho e Carlos.

Armenuhí Boyadjian, sempre atenta, como que santacruzmente co-anfitrionou.

Ninguém deixou passar incólume o repasto de Marçal, que só mandou pra mesa o que fosse delicioso, de feijoada a lagosta.

E quanto ao afeto reinante, inclusive por parte do nosso cacique Araruna, em nenhum momento arrefeceu.

Foto: acervo pessoal Aristófanes Canamary e sua bancada marmanja, oftalmologistas Fábio e Júnior, só não sendo o Márcio, que, entretanto, está sempre ao seu lado

POR QUEM PARTIU

Hoje, dia oito, Sá Cavalcante e Machado mandam celebrar missa de sétimo por Irami.

Oito da noite, Nossa Senhora da Saúde, Mucuripe.

RECAÍDA

O tom da entrevista que Geraldo Luciano concedeu aos Pontistas do Sérgio não foi de quem chegou.

Porém, de quem volta.

PISTA

Quando me perguntam qual minha idade.

Respondo que sou dos Tempos das Diligências.

Então, é só perguntar ao Régis Frota, presidente da Academia de Cinema.

RONDA DOS NATAIS

Terça, 8 de abril: Nívia Franck, nascida Gadelha .... Rita Cruz, mulher do Paulinho, frequentador anual tanto do Colóquio da Construção como da Unidos do Natal .... Tenente-coronel Leonardo Oliveira, militante da Aeronáutica .... Keiva Maia, produto da Amazônia.

BON MOT