Tradição política

Foto: Divulgação Mauro Filho

Presente ao colóquio do Ibiza, sondado se seria candidato ao Senado, no próximo ano, Maurinho Benevides não confirmou plenamente, porém, também não desconversou.

Teve quem achasse que sim, pois, afinal de contas, tem uma longa tradição a seguir.

Pois o pai, Mauro, cumpriu dois mandatos de oito, totalizando dezesseis.

Agora, a bagagem do filho é assaz admirável, se não vejamos.

Secretário de Administração de Lúcio Alcântara, de Governo, do Ciro Gomes, da Fazenda de Cid, em dois períodos.

E fechando o ciclo, além das Finanças, serviu a Camilo no Planejamento.

Foto: acervo pessoal Lívia concedendo uma contradança ao marido Júnior

SERTANEJANDO

Lúcio Alcântara baixou em Maracanaú.

Mercê homenagem que município prestou a Narcísio Pessoa, pai do prefeito, e por que não dizer, Rei.

CIRCULANDO

Ex Gonzaga Mota, que não é muito de frequentar.

Foi visto no almoço do Ideal, que contou com a presença de militares da reserva, inclusive general Paulo Studart.

MELHORA

Cumbucanos e transeuntes já pisando em terra firme.

Ruas principais ostentando piso intertravado do prefeito que saiu.

RONDA DOS NATAIS

Quarta, 9 de abril: Pedro Galvão, da Gráfica LCR, que tocou todas mais recentes edições do Livro da Nata .... Valéria Quinderé, nascida Vieira .... Sérgio Liebmann, meu parceiro de papo no Albergue .... Manoela de Castro, que matrimoniou caçula de Josué e Branca .... Victor Frota Pinto, reitor do Colóquio da Construção, que anualmente acontece no Gran Marquise .... Ana Maria do Egito, mulher de supermercadista .... Sérgio Brasil, varão exclusivo da dra Vanda Tahim .... Leandro Vasques, um dos Amigos do Vinho.

BON MOT