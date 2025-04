Tia Irami: memória e agradecimento

Foto: AURÉLIO ALVES Oto de Sá Cavalvante

De Oto Sá Cavalcante, recebemos: Caro Lúcio, muito simpática a nota da tia Irami, meus agradecimentos, inclusive pela "precedência".

O tio Walter era um grande talento, orador brilhante, habilidoso, charmoso e bem preparado.

Muito jovem, com trinta e poucos anos era o líder da oposição ao Governo de Faustino Albuquerque.

Minha tia, que vem de partir, disse, em jantar recente na nossa casa, que seu irmão, Expedito Machado, foi quem fez o namoro.

O Chico Monte falou ao meu querido pai, Ari, que tio Walter seria o grande candidato a Governador do Estado.

Ele votou contra o divórcio, e passou telegrama para a vovó: Mamãe, votei contra o divórcio, e ela, muito religiosa, andava com o mesmo na bolsa, mostrando a todo mundo.

Foto: acervo pessoal Firmo e Heloísa de Castro, chez Odete-Paulo Aragão

NOS ANAIS

Centenário de Edson Queiroz ecoou no Congresso Nacional.

Via senador Luiz Eduardo Girão e deputada Fernanda Pessoa.

TUDO

By prof Gisafram Jucá, biografia de Waldemar de Alcântara.

Terá lança, às onze de amanhã, no meu, no seu, no nosso Náutico Atlético Cearense.

TRANSFERÊNCIA

Vaga que Gabriela de Palhano irá ocupar na Cearense de Literatura e Jornalismo.

Foi da avó, Wanda, que chegou a ser cogitada para Miss Ceará.

RONDA DOS NATAIS

Sexta, 12 de abril: Ana Cláudia Aguiar, nora de um dos maiores presidentes que o Ideal já teve .... Desembargador José Cláudio Carneiro, habitué do Cine Pedra da Costa .... Vitória Philomeno, cujo marido é titularíssimo da Unidos do Natal .... José Coelho Ferreira, cearense do Superior Tribunal Militar .... Teresinha Ary .... Cláudio Martins, herdou, sabendo honrar, nome do pai .... Jamilla Holanda, mulher do Nilo Sérgio.

