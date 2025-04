O filósofo e a educação

Foto: Reprodução Wikipédia Filósofo grego Epicteto

Epicteto, em Discursos: Grandes professores costumam ser mais duros com seus alunos mais promissores.

Quando os mestres veem potencial, querem que este seja plenamente realizado.

Mas grandes professores sabem também que a capacidade natural e a compreensão rápida.

Podem ser muito perigosas para o aluno, se ele for deixado por si mesmo.

A promessa precoce pode levar ao excesso de confiança e criar maus hábitos, os que aprendem rapidamente.

São conhecidos por pular as lições básicas e ignorar as fundamentais, não se deixe levar, vá com calma, treine com humildade.

Foto: acervo pessoal Márcio e Cláudia Canamary. (By Evando)

HOJE

Lança matinal de Dr Waldemar Alcântara - O Médico e o Político na Memória Social, no Náutico.

Em prol da Casa Vida, do Instituto do Câncer.

NUNCA, NUNQUINHA

Nem mesmo sendo, amanhã, Dia do Beijo.

Dá direito adulto beijar criança.

FECHO

José Guedes estabeleceu este sábado pro encerramento, na Casa D'Alva da João Brígido.

Da expô Desenhos e Gravuras na Coleção Ignez Fiúza.

BICOS DE PENA

Marcando a folhinha na data, o senhor governador Elmano de Freitas .... A propósito, também de compromisso hoje com seu calendário pessoal, Caetana Alcântara .... Vicente Alencar e Margarida, onguista Sorriso Colgate, baixaram no reformado Don Pepe, mediante estimulante bacalhau.

BON MOT