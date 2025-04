O imenso gentil

Foto: acervo pessoal JOSÉ Gentil, construtor das primeiras casas arejadas da Gentilândia

Última comunicação do coronel José Gentil, enviada de Poços de Caldas, no ano de sua morte, e que neta Ignez Fiúza inseriu no livro que sobre ela escreveram sobrinha Elizabeth e Janina Sanches:

Ceará, 7/2/41

Meus caros filhos e filhas

Deus os abençoe e os faça muito felizes

Nêste envelope encontrarão minhas recomendações de última vontade, inteiramente convencido de que serão facilmente cumpridas e observadas.

Deixo também a vocês o triste encargo de cuidarem com todo o carinho e paciência de sua bôa mamãe.

Penso que a cruel molestia que se apossou della a acompanhará até o fim de sua vida.

Fica-se atonito em pensar porque rasão uma creatura tão bôa e que cumpriu tão bem seus deveres de esposa e bôa mãe de familia, mereça um fim de vida tão triste e tão duro.

Mas devemos respeitar os altos designios de Nosso Creador e submetermos a elles com toda paciência e resignação.

Assim cuidem de minha bôa e santa Melinha com todo carinho de vocês, por isso tenham muito cuidado com suas saúdes e peçam a Deus de preserva-los della.

Julgo que sofrerá menos vivendo entre vocês, pois, como vêem, tem quasi todas suas faculdades perfeitas, afectadas somente com este ponto depressivo, e viver separada de vocês a quem dedicou sempre, com grande carinho, toda sua vida de mãe extremosa, deve ser-lhe muito mais dolorosa a treva que se fez em sua mente.

Peço a Deus que os abençôe e os faça pessôas dignas, melhores do que seu papae que com esta se despede de vocês, com a consciência tranquila de que fez tudo o que poude fazer para o bem estar de vocês.

Peço que sejam bem unidos e lembrem-se sempre da historia da feixe de varas.

Abraço afectuosamente cada um e perdoem qualquer queixa que tenham de mim e peçam a Deus pelo seu papae

(a) José Gentil

P.S. O João e o Antonio estão encarregados de cumprirem minhas recomendações. Não devem pedir explicações do que fizerem sobre as reservas de Rs 211.000$000 - que reunidas e outras sem reservas, sobem a um total de Rs 350.000$000.