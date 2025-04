Lança no Náutico

Foto: Arquivo Nacional Médico Waldemar Alcântara

Cinco falas aconteceram nos autógrafos matinais e sabadinos do Náutico.

A partir de Meton César, que fez as vezes do filho presidente, Antônio Henrique Vasconcelos, ausente da cidade.

Cabendo ao Ex-Quase-Tudo Lúcio Alcântara apresentação da obra sobre o pai, por sinal, mais que acertada escolha.

Pela Fundação que leva nome do protagonista, quem comanda, Cláudia Mota, e pelo Instituto do Câncer, dr Sérgio Juaçaba.

Último a usar microfone, o autor de Dr Waldemar Alcântara: O Médico e o Político na Memória Social, Gisafran Jucá.

Prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, não apenas compareceu, como também levou ao Meireles Orquestra Sanfônica do município.

Foto: acervo pessoal Cristiane Gurgel concedendo contradança ao motivador

PRA FICAR

Dr Álvaro Andrade e Ivanilda pagando as alvíssaras, face chegada, dia 23.

Do filho Vilar Neto e nora Ingrid, ambos mastologistas-cirurgiões, que vêm em definitivo.

COBERTURA

Amiga desde primeira juventude de Lúcia Mello e do, agora partinte, Arthur.

Mônica Arruda acompanhou a Belém Firmo e Heloísa de Castro, que foram se despedir do cunhado.

DIA D

Tanto nos apraz parabenizar prefeito Evandro Leitão.

Que coluna até antecipou natalício, de hoje para ontem.

RONDA DOS NATAIS

Quarta, 16 de abril: Bernadete Bezerra, ex-primeira-dama da Academia de Letras e do Instituto Ceará .... Cláudia Canamary, matrimoniou único dos três varões que não seguiu pegadas do pai oftalmologista .... Edson Silveira .... Solange Philomeno, mulher do Pedrinho, por sua vez, filho da Mulher do Século, insuperável Beatriz.

BON MOT