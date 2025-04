Foto: Divulgação Albert Einstein, autor da Teoria Geral da Relatividade

Bob Sales selecionou pra coluna pensamentos de homens famosos que criaram frases e expressões capazes de transformar sua vida.

De Albert Einstein: Poucos são os que enxergam com os próprios olhos e sentem com o próprio coração.

Blaise Pascal: Ninguém é tão ignorante que não tenha algo a ensinar, e ninguém é tão sábio que não tenha algo a aprender.

Che Guevara: É preciso ser duro, porém, sem jamais perder a ternura.

Confúcio: Não corrigir as próprias falhas é cometer a pior delas .... Coco Chanel: Ser ofendido não tem importância nenhuma, a não ser que nunca esqueçamos.

Ernest Hemingway: São necessários dois anos para aprender a falar, e 70 para aprender a calar.

Foto: acervo pessoal Vânia Canamary e noras Lívia, Bruna e Cláudia. (By Evando)

TREINO

Fernando César se dedica no momento a reaprender morar no Ceará.

Tanto assim, que baixou no Ibiza, onde reviu seguinte roda formada, Carlos Araruna, Tim Corrêa, Werton Pinheiro, além do próprio Paulo Sérgio.

DOCE & SALGADO

Aconteceu bolo nos 73 de Victor Frota Pinto.

Porém, o Principal, articulador-mor do Colóquio da Engenharia mandou vir do Don Pepe, obviamente, paella.

USEIRO & VEZEIRO

Bem aprovada a denominação de Compositor-Maestro que coloquei no Edilmo Cunha.

Como, aliás, todos os meus batismos.

FOLHINHAS DA PAIXÃO

Marcam, nesta Sexta Maior, Alessandra Bertosi, que matrimoniou trineto do coronel Zegentil .... Duda Brígido, que nem precisei me tornar médico pra livrar da morte .... Anny Wanderley, afim do clã da Apiguana .... Pedro de Castro, neto do Patriarca do Açude Gigante .... Priscila Bezerra.

BON MOT

"JESUS - TODA A TUA RELIGIÃO E TODA A TUA SABEDORIA SE REDUZEM A ESTA PALAVRA: AMOR!" Aluisio Azevedo