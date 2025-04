Sêneca e o trabalho

Trabalha a terapia. Que alimenta as mentes nobres. Assim se expressou Sêneca, em Cartas Morais.

Sabe aquela sensação que você tem quando passa alguns dias sem ir à academia?

Um pouco pesado. Irritável. Claustrofóbico. Indeciso. Outros têm uma sensação semelhante, quando ficam de férias durante muito tempo.

Ou logo depois que se aposentam, a mente e o corpo estão lá para serem usados.

Eles começam a se virar contra si mesmos, quando não estão empregados para um fim produtivo.

É triste pensar que esse tipo de frustração é uma realidade cotidiana para muitas pessoas.

MINUTO (1)

Em O POVO-CBN, estabeleci que, numa recepção, ao deixar cair qualquer objeto, mesmo que seja um lenço, conviva não se abaixa, nem sequer faz a menção.

Pois isso cabe ao garçom ou funcionário da casa.

MINUTO (2)

Também em O POVO-CBN, esclareci que se você papeia com um desconhecido numa festa.

Antes de perguntar o nome, deve declinar o seu.

MINUTO (3)

E ainda no meu programinha-programão, que convite de casamento não enseja pedir confirmação.

Por, quase sempre, se tratar de muita gente.

SÁBADO & DOMINGO

Marcando a folhinha hoje, Rui Dias, da Unidos do Natal .... Zulmira Porto, toca o Varanda's do Cumbuco .... Amanhã: Ionete Schmidtner, casada com alemão, porém, morando em Portugal .... Cybele Pontes, presidiu Amigas do Livro .... Auricélio Parente, estreou no Sociedade Cearense 24 .... Lia Rodrigues, nascida Fiúza .... Inês Cláudia Aragão.