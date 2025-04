O rol dos bons componentes

Foto: acervo pessoal HERMENEGILDO, sempre em alta

Domingo é um bom dia para se processar a verdade, sobretudo quando se trata de justo reconhecimento. Vai daí, então, que pincelei alguns relacionamentos meus que já partiram, visando levar para o domínio público aqueles que se constituíram em bom rendimento nas rodas, naturalmente sujeito às omissões tão inevitáveis no corre-corre da vida de um repórter, mesmo que atilado.

Entalhador Batista: Feito para viver.

Orlandino Rocha: Fora o Millôr Fernandes, o mais engraçado de O Cruzeiro.

Ivens Dias Branco: Sabia rir da graça alheia.

Luís de França: Meu leitor mais atencioso.

Evandro Pedro Pinto: Talento que Deus convocou cedo demais.

José Alcy Siqueira: Sempre agradável.

Luís Frota: Só existiu um.

Wilson Ibiapina: Talvez não tenha gozado tanto a vida, porém, foi um gozador da dita cuja.

Virgílio Távora: Nunca um cara fechada foi tão bom de roda.

Lustosa da Costa: Dotado de ironia não maldosa.

Romeu Aldigueri: Portava sempre um sorriso.

Aurélio Mota: Papo emoldurado por gaitada cheia.

Carlos Roberto Martins Rodrigues: Talento à mesa.

José Flávio Costa Lima: Pinta de aristocrata.

Vicente Augusto: Excepcional, sobretudo ao pé do ouvido.

Arialdo Pinho: Implacável nos conceitos, que expunha com educação.

Tarcísio Tavares: Transmitia entusiasmo pela vida.

Walter Nogueira: Presença de espírito à flor da pele.

Cláudio Martins: Às vezes, podia ofender, porém, logo se arrependia.

João Ramos: O Rei do Rádio e da Televisão.

Régis Jucá: Admirável também pelo pensamento político que transmitia.

Edmilson Pinheiro: Impossível não gostar dele.

Caio Quinderé: Dominava a roda do Serrador do Rio e do Country daqui.

José Macêdo: Simplicidade que vinha de dentro.

Edson Queiroz: Em dia bom, era ótimo.

Otacílio Colares: Seu soneto Amigos é ele puro.

Marcelo Linhares: Dos melhores.

Hermenegildo Sá Cavalcante: Gozava de excelente ibope.

Nertan Macêdo: Brilhante.

Germano Riquet: Dono da roda sabadina no Ideal.

Raul Sá: Distinção permanente.

Walter Machado: Espírito em dose dupla.

Mincharia: Moleque encantado.

Adrísio Câmara: Guru da minha Turma do Líbano.

Clóvis Rolim: Quando o visitei hospitalizado em Houston, confirmou o que eu já sabia, otimismo, independente das circunstâncias, bom da gente encontrar.