A lista do Samba

O jornalista José Mauro Gonçalves, de Barbacena, já faz bastante tempo, promoveu enquete na sociedade carioca para que fossem eleitos os melhores sambas do rico repertório brasileiro.

1) Feitiço da Vila, de Vadico e Noel Rosa .... 2) Implorar, de Kid Pepe, Germano Augusto e J. Gaspar.

3) Baixa do Sapateiro, de Ary Barroso .... 4) Não Tem Solução, Carlos Guinle e Dorival Caymmi.

5) Feitio de Oração, Vadico e Noel Rosa .... 6) Jura, de Sinhô, e Amélia, de Ataulfo Alves e Mário Lago.

7) Aquarela do Brasil e Risque, de Ary Barroso, e Pois é, de Ataulfo Alves.

CIVIL

Marcos Bandeira deu almoço, na Sexta Maior, para Edilmo Cunha, Assis Antero e Manoel Veras, da Banda Mel e Unidos do Natal.

Porém, teve também quem não pertence, Marcondes Villaça.

BOLSO & FÍGADO

Supermercados da praça não são muito de programar a meia garrafa.

Claro que estou falando de vinho, tinto ou branco.

LOCAIS & AUTÓCTONES

Fiec irá medalhar com a do Mérito Industrial, sete e meia da noite de oito de maio, Centro de Eventos.

Edmilson Lima, João Fiúza e Erick Bastos, além do gaúcho Pedro Grendene, com a da Ordem do Mérito Industrial da CNI.

RONDA DOS NATAIS

Terça, 22 de abril: Manoel Milfont, do grupo pioneiro do Cumbuco .... Marlise Cordeiro, cujo marido foi um dos três únicos recebentes da Medalha Albanisa Sarasate .... Ayrton Rocha, com saudoso Tarcísio Tavares, me introduziu na televisão .... Brícia Teixeira, mulher de empresário automotivo.