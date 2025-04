Aguardando na estante

Durante o Carnaval, andei remexendo na minha vasta biblioteca, fincada na varanda sul do depósito cumbucano, cheio de boas intenções.

Clássicos da Literatura, de Machado de Assis .... Mini Aurélio revista e atualizada, da Editora Positivo .... 1001 Filmes Para Ver Antes de Morrer, by Steven Jay Schneider.

Ensaios de Literatura e Cinema, por Régis Frota .... Brasileiro com Alma Africana, de Antônio Olinto .... Nova Lei Pelé, de Álvaro Melo Filho.

Segundo volume de Viajar, por Maria Conceição Saboya .... O Brasil em Todas as Copas, de Airton Fontenele .... Enquanto Houver Champanhe, Há Esperança, de Zózimo Barrozo do Amaral.

Guia de Saúde e Longevidade, Seleções Readers Digest .... Hebe, a Biografia, por Artur Xexéo .... Vaudeville, Memórias de Ricardo Amaral.

Maracanã, de Cláudio Vieira .... O Mundo das Copas, por Lycio Velloso Ribas .... Craques de Futebol, pela Larousse.

AO CONTRÁRIO

Torcida Organizada tá errada desde o nome.

Pois organização significa ordem.

ESTREIA

Só agora tomei conhecimento da partida de Ary Sherlock, antes que os 100 batessem à porta.

Foi meu primeiro maquiador na televisão, quando entrevistei escaldante Ivone Gentil Faria.

AQUÉM

O que afirmei no meu Minuto de O POVO-CBN está aí abaixo.

O Ceará não tem prato típico que faça frente ao Arroz Carreteiro, do Rio Grande, e Feijão Tropeiro, das Minas Gerais.

BICOS DE PENA

De compromisso hoje com seu calendário pessoal, Flávio Leitão, que foi meu vizinho no leste e a quem devo minha introdução ao dr Cabeto .... Hóspedes da filha Rosilene no prolongado do Icaraizinho de Amontada, Marluce e Rubenilson Bandeira .... Sílvia e Carlito Pamplona regressaram de uma quinzena em Miami.