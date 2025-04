Ibope alto C e D

Foto: EDIMAR SOARES O hábito do aperto de mão deve ser saudável

Algumas das minhas últimas intervenções no Minuto da CBN, altíssimo ibope entre classes mais radiofônicas, C e D.

Não se estende mão gripada para ninguém, nem mesmo a quem você não aprecia ou lhe haja feito um dano gratuito.

Lágrimas não se enxugam com lenço, assim, se valha sempre do dorso da mão.

Sandália emborcada mexe mais com a sorte da pessoa do que passar por baixo de escada.

A definição de drink se presta otimamente para bebidas destiladas, tais uísque e vodca.

Na apresentação de um cavalheiro a uma dama, esta é quem, primeiramente, deve dizer "muito prazer".

RUBRICA

Ex-Quase-Tudo Lúcio Alcântara prefacia.

Os 101 Quixadaenses Notáveis, do tenente-coronel João Xavier Holanda.

MENTOR

Franzé Moraes, que ingressou na política por ideia inicial de VT.

Reapareceu com Ana no almoço do Sábado de Aleluia do Ideal.

PONTEIROS ADIANTADOS

Os 90 dele batendo à porta, em dez de junho.

Dr Ary Ramalho e Elba, fito antecipar festejos, levaram toda sua patota pra Alemanha.

RONDA DOS NATAIS

Quarta, 23 de abril: Armenuhí Boyadjian, primeira-dama da Base de Santa Cruz .... Clóvis Rolim Júnior, do primoroso quarteto de varões .... Gercelina Picanço, consorte do Paulo .... Leorne Belém, sempre cotado pra meu Chefe da Casa Civil, quando for Governador .... Larissa Feitosa, mulher de restauranteur .... Carla Cabral, nora de Nádya e Dão .... Mário Albuquerque .... Syane Amora, Campos de berço.

