Vamos nominar

Foto: Instituto Eduardo Campos/Reprodução Eduardo Campos, dramaturgo

Batismos de Ouro: O Fio da Meada, para Luís Campos, que me admitiu aos 16 na Gazeta de Notícias, resultando no jornalista diário mais antigo do mundo.

Torre Dona Maria, para o residencial erguido quase defronte à Matriz do Líbano, onde José Macêdo e sua mulher residiram nos últimos anos de ambos.

O Principal Fundador da Faculdade de Medicina, para o dr Jurandir Picanço .... A Mulher do Século, para Beatriz Philomeno.

Obra-Prima da Criação e, mais recente, Compositor-Maestro, para Edilmo Cunha.

As Moças de Crateús, pras irmãs Irismar Linhares, Ítala Ventura, Irisdalva Furtado.

Patrão Inesquecível, para Eduardo Campos, comandante dos Diários Associados no Ceará.

MISSAS

Irmãs De Assis, Lúcia e Heloísa, dividiram as orações pela partida de Arthur Mello, viúva mandando celebrar terça, em Belém.

E cunhada, sra Firmo de Castro, programou para amanhã, sete da noite, Capela de Santa Filomena.

POUSO CARIOCA

Após baixada recente no torrão Crateús, mediante Colóquio Trabalhista.

Advogado Estenio Campelo, com Ana Cristina, tirou Semana Santa no apê do Leblon.

SAÍDA & CHEGADA

Juiz do TRT Henrique Aguiar e mulher Cláudia deixavam o Don Pepe, pós-almoço dominical.

Enquanto perito naval José Pires, a quem fui introduzido recente no Ordones, pelo Edson Silva, entrava.

RONDA DOS NATAIS

Quinta, 24 de abril: Tida Leal, uma das três varoas dos inesquecíveis Chico e Beatriz Philomeno .... Elen Sancho .... Panta Cavalcante Neto, herdou nome de um bom sujeito .... Walkíria Chaves, primeiro natalício sem o Mainha .... Cida Parente, foi braço da querida Sônia Pinheiro .... Coronel Marco Aurélio Cavalcanti.

BON MOT