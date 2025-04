Cearense de Letras: anexo e café

Foto: CAMILA DE ALMEIDA/ Tales de Sá Cavalcante, presidente da Academia Cearense de Letras

Presidente em segundo mandato da Academia Cearense de Letras, Tales Sá Cavalcante.

Convidando para sessão matinal, neste sábado, iniciando às onze.

Trata-se, no caso, da inauguração do Anexo da entidade, que ostenta galardão de mais antiga do Brasil.

Porém, ocorrência em questão não será única, posto que, Palácio da Luz também programou entrega da réplica do Café Java.

Onde Tales busca resgatar o charme daquele que já foi o mais marcante point de encontro da intelectualidade alencarina.

A partir do pessoal que formava na Padaria Espiritual, no século antecedente ao XX.

Foto: acervo pessoal Com Júnior Castro, chefe da Casa Civil da Capital, no retorno do AAAA

SAIA SOLITÁRIA

Cybele Pontes, única mulher, até hoje.

Entre os seis agraciados com o Mérito Cultural do Ideal.

COLEGA

A propósito, Henrique Leal foi outro presidente de Academia prestigiando Flávio Leitão.

Afinal, homenageado ocupa cadeira 50 da Cearense de Medicina.

MAGISTRAL

Último a saudar, Amarílio Cavalcante, pelo Conselho das Monsenhores.

Consta ter se saído airosamente.

RONDA DOS NATAIS

Sábado, 26 de abril: Marta Monte, mulher do dr Hipólito .... Marimília Leitão, nascida Esteves .... Desembargador Ademar Bezerra .... Adriana Carvalho, Dall'Olio por pai.... Urbano Costa Lima, da melhor margem do Rio Jaguaribe.

BON MOT

"HÁ SEMPRE UM QUÊ DE BONDADE NO QUE É MAU: FOSSEM MAIS PERSPICAZES, OS HOMENS O DESCOBRIRIAM" Shakespeare