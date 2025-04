Foto: acervo pessoal YOLANDA Queiroz, lady das mais legítimas

Um dos momentos mais ternos da biografia da Yolanda Queiroz é a carta do pai, Luiz Vidal, quatro anos antes de começar a partir.

Queridas filhinhas: Recebi, em muito boa ocasião, as suas cartinhas, que muito me alegraram, por ver que não me esqueceram.

Hoje é Dia do Menino Jesus, que seu Papai Noel consagrou às crianças, que são as maiores majestades da terra, tendo a inocência como seu maior poder.

Hoje também é o nosso dia, alegrai os vossos coraçõezinhos, recebei os meus presentes de festas para que nunca me esqueçais.

Sede bem obedientes, estudiosas, e estimais sempre os seus queridos paizinhos.

Recebei a minha bênção. Luiz Vidal, Papai Noel, 25 de dezembro de 1933.

Foto: acervo pessoal BEL de Sá e Eliane Ramalho

FAZENDO AS VEZES

Na ausência da dra Vanda Tahim, que tem frequentado menos.

Gustavinho Silva assumiu piano do Ideal, no almoço sextafeirino.

CURIÓ & RATANABÁ

Na palestra que prendeu plateia na Fortalezense de Letras.

Alcino Brasil destacou, sobretudo, primeiro e último livros, que titulam esta nota.

RONDA DOS NATAIS

Segunda, 28 de abril: Cláudio Vale, de vistosa atuação empresarial em São Paulo .... Carla Pinheiro, ex-primeira-dama Lojista Nacional .... Franzé Moraes, formou com mulher na saudosa Turma da Anita .... Maria José Emygdio, tocadora da Academia de Porcelana.

BON MOT

"TODO EMPREENDEDOR BEM-SUCEDIDO

É UM FANÁTICO" Jorge Paulo Lemman, Coleção Oto de Sá Cavalcante