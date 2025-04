Entre altos e baixos

Foto: Reprodução Vincent Van Gogh Reprodução de detalhe do quadro "Sorrowing Old Man ("Velho Triste - No Portal da Eternidade", obra de Vincent Van Gogh

Marco Aurélio, em Meditações: Pense nas pessoas maníacas em sua vida. Não as que sofrem de um lamentável transtorno.

Mas aquelas cuja vida e escolhas estão em desordem. Elas transitam o tempo todo entre altos eufóricos ou

baixos massacrantes.

O dia é maravilhoso ou horrível. Essas pessoas não são exaustivas? Você não gostaria que elas tivessem simplesmente um filtro.

Através do qual pudessem experimentar os impulsos bons em vez dos maus? Esse filtro existe. Justiça. Razão. Filosofia. Se há uma mensagem principal no pensamento estoico.

É esta: Impulsos de todos os tipos chegarão, e seu trabalho é controlá-los, como se adestrasse um cão.

Ou simplesmente: Pense antes de agir. Pergunte: Quem está no controle aqui? Quais princípios estão me guiando?

Foto: acervo pessoal Bel de Sá e colegas Laís Mutti e Camila Salazar, no Brasileiro de Cirurgia Dermatológica em Salvador

ANTECESSORES

José Augusto Bezerra e Lúcio Alcântara, que foram, nesta ordem.

Prestigiaram presidente Tales Sá Cavalcante na matinal sabadina da Academia Cearense de Letras.

AVAL MAGNIFICENTE

Partiu prof Pauloroberto Pinto.

Apontado por Martins Filho braço estudantil da criação da Universidade Federal.

BAGAGEM

No Don Pepe, empresário Said Guilhon, sobrinho do meu saudoso amigo Ernani.

Ouvindo perito naval José Pires citar 12 americanas do ramo que representa aqui.

FITAS DE MÁQUINA

Ex-ministro Ciro Gomes e Giselle Bezerra aplaudindo Paulinho da Viola no Iguatemi Hall .... Mana e Manoel Holanda baixaram em Santa Filomena, mister rezar por Arthur Mello .... Folhinha único do Sociedade Cearense no último de abril, Eulálio Costa, do setor gráfico.

BON MOT

"A CORAGEM É A ESCADA POR ONDE SOBEM AS OUTRAS VIRTUDES" Clare Boothe Luce