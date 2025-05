Bom companheiro

Foto: acervo pessoal Manoel Veras e Kalu Neto Brandão (D)

Partida de Kalu Neto Brandão priva a Escola Unidos do Natal do líder da ala leste.

Aliás, temos juntos muitas paradas, incluindo a Guaramiranga de Sílvio Leal.

Por sinal, que foi ele quem me introduziu no almoço quintafeirino do patriarca, pela 24 de Maio.

Lembro também do batizado do primeiro filho, na Cripta da Catedral, com recepção por trás do Hospital do Exército.

Uma noite, subindo a serra com o casal, já há muito lá em cima, lembramos que havíamos esquecido o abridor da cerveja.

Até que Clarissa, maravilhosa companhia, igual ao marido, bateu na porta de casa ribeirinha, que tinha.

Foto: acervo pessoal Oto e Guida Sá Cavalcante, com filha Patrícia, aplaudindo Paulinho da Viola no Iguatemi Hall

MAU PASSO

Executiva da TAP repleta, no Lisboa-Fortaleza do dia 29.

Só que a retirada do banheiro, ficando apenas o de trás, soou definitiva.

OK

Em compensação, constou que o comandante Ivan Teixeira executou o trajeto com perfeição.

E que o serviço esteve à altura, com tripulantes Andreia

e Marisa em compasso desenvolto.

MAIS CABRITO

Afinal, a Iberia vem aí.

Com a esperada oferta Fortaleza-Madri.

RONDA DOS NATAIS

Sábado, 3 de maio: Lúcio Carneiro, que forma comigo caçulagem da Turma do Líbano .... Jurandir Picanço Júnior, cujo pai foi principal fundador da Escola de Medicina .... Goretti Melo, mulher do Luizinho, amigo maior de Paul Mattei .... Mino Castelo Branco, cuja casa onde nasceu, ainda erguida, na Praça do Cristo Rei .... Herbert Vieira, do clã salineiro de Mossoró .... Priscila Cavalcanti, do Skal .... Samuel Arruda, produto da união Mônica Miranda-Emmanuel.

BON MOT

"O BONITO ME ENCANTA. MAS, O SINCERO, AH, ESSE ME FASCINA" Clarice Lispector