Memória de um hotel em Barcelona

Passei quarenta anos me hospedando no Colón de Barcelona, que agora se chama Lamaro.

Agora, fiquei perto, passei pela calçada, mas, com esse nome, não tive coragem de entrar.

Aliás, foi arrumação da neta que assumiu com a partida da avó, e da antiga denominação só deixaram dois letreiros de frontispício.

Acho até mesmo que, do meu pessoal, não ficou mais ninguém, porém, não quis testar.

Quando fiz trintanos, presenteei o pessoal com garrafinhas de areia cearense de Jericoacoara e Canoa Quebrada.

Que só quebraram três na viagem, e eles fizeram questão de manifestar seu agradecimento.

TAL FAROESTE

Tocante flagrante divisado diretamente do restô Pirata, da cearense Maria de Jesus Furtado e seu marido ibicenco Jonny Yern.

Qual seja, cavalgadura pisando dentro d'água, vindo em nossa direção.

ADEUS

A referência sobre a primeira vez que enfrentei Waldemar Alcântara, na subloja de prédio antigo da Floriano Peixoto.

Torna mister anunciar a última, numa terça de Carnaval, na calçada de sua casa, em São Gonçalo, quando Amarílio Macêdo e eu lhe ministramos um cálice de cointreau.

CORRER DA PENA

Antenor Barros Leal, em sua próxima vinda a Fortaleza, aproveitará para dar uma provinha na pizza branca do Roberto do Jangada, cuja receita ele obteve de famoso chef carioca .... Partidas do Kalu Neto Brandão e Cysne Filho deixa em 15, salvo melhor conta, os membros da Unidos do Natal que não mais estão entre nós.

BON MOT

"A CURIOSIDADE É UMA PLANTA DELICADA QUE, ALÉM DE ESTÍMULO, PRECISA DE LIBERDADE" Albert Einstein, Coleção Oto de Sá Cavalcante