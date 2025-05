Cartões de Natal

Foto: tapis rouge Consuelo Dias Branco

Quando se aproximava o final do segundo semestre, entabulei uma seleção dos mais tocantes cartões natalinos recebidos.

Figurando, entre eles, a mensagem enviada pela viúva do Ivens Dias Branco, que é nascida Consuelo Saraiva Leão.

Logo de saída, na destinação, promulgou um Caríssimo Lúcio, continuando a seguir os dizeres capitais.

O verdadeiro Natal começou no coração de Deus, quando presenteou o mundo com Seu Filho.

Mas só estará completo quando alcançar o coração dos homens e estes compreenderem o seu verdadeiro significado.

Que as realizações alcançadas sejam apenas sementes plantadas para serem colhidas com sucesso maior.

ALÉM-MAR

Um dos meus maiores amigos festejou natalício esta semana na Áustria, em companhia da mulher e filhos.

Ao regressar, encontrará no escritório uma garrafa de Perrier-Jouët, belíssimo Gran Brut.

ALVAS

Devo dizer que a pizza branca foi lançada pelo Ibrahim Sued na Rua Siqueira Campos, em Copacabana.

Provei algumas vezes, e todas aprovadas.

NA AGULHA

Marcus Lage projetando para o mais breve possível, encontro com Weiber Xavier e Valdir idem.

Dois dos seus apontados para Papo Revelação do ano passado.

RONDA DOS NATAIS

Quinta, 8 de maio: Auricélia Queirós, primeira-dama das farmácias .... Alcântara Macêdo, atuante na turma do CIC .... Solange Duarte, mulher do arquiteto afamado .... Daniel Brasil, frequentador bissexto do Albergue Universitário

do Cumbuco.

BON MOT

"O AMOR TEM CÉUS E RESPLENDORES QUE BANHAM DE LUZ AS MAIS TRISTES ALMAS" Camilo Castelo Branco