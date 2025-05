Saudade na Unidos do Natal

Foto: Acervo Pessoal Poeta Virgílio Maia entre presidente do Clube do Cinema, Régis Frota, e Aurila

.

Últimos a partirem da Unidos do Natal, que de tempos para cá passou a se reunir no Ugarte do Cumbuco.

Cisninho Cysne, Kalu Neto Brandão e prof Pauloroberto Pinto totalizaram em dezessete o número de efetivos da Escola.

Os demais, Adrísio Câmara, João Melo, Renato Bonfim, dr Pompeu Vasconcelos.

Que batizou o troféu da entidade, cujos primeiros agraciados foram os médicos Salvio Pinto e Lúcio Alcântara.

Bolivinha Gadelha, Paulinho Moraes, Murilinho, da família do Barão de Camocim, e Ido Barreto, pai do Natinho, primeiro a se despedir da patota.

Jorge Xafy Ary, Evandro Pedro Pinto, Régis Vidal, Reginaldo Rocha e Francisco Bilas, que representava a imprensa, no grupo instalador.

CORAÇÃO ÚTIL

Tendo baixado aqui pra se hospedar com pai Givaldo Sisnando, Duda Picanço Passos retorna hoje a Winter Garden, cidade da Flórida.

Ele faz parte, sempre prestimoso, do meu Guia-Saúde.

RECORDAR É

A casa onde Edyr festejou jubileu fica ribeirinha na Praia Clóvis Rolim.

Que eles me emprestaram, num Carnaval, para que eu hospedasse Fernando César e alguns de seus colegas jornalistas de Brasília.

RONDA DOS NATAIS

Sexta, 9 de maio: Prof Josué de Castro, cuja mão da noiva fui eu quem pedi ao patriarca Eliseu .... Lúcia Helena Antero, uma das varoas do pioneiro do rádio, João Dummar .... Alfredo Couto, que passou comigo no vestibular de Direito, só que eu na frente.

BON MOT