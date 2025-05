Baile no palacete

Foto: Alex Gomes Centro Cultural Casa do Barão de Camocim

Em geral, se comete um engano de localizar no Palacete do Barão de Camocim o baile debutante da Helena Inês Pinheiro, dando para a Praça da Escola de Direito.

Entretanto, a esplendorosa noitada foi na casa de seus pais, Audísio e Ilná, cuja entrada voltava para a 24 de Maio.

Posso afiançar, pois estive presente, como único convidado dos colunistas.

Me lembro bem que a Sandra Gentil, uma das damas, acabou não dançando a valsa, pois o namorado, Gerard Boris, arranjou de encrencar na portaria.

E que a música mais tocada foi Lili Analfabeta, que ainda hoje sei de cor.

Foto: Acervo Pessoal Tia de Nestor Chaves, Margarida Borges, a Delegada Que Só Prendia Por Amor

VIÚVA QUINÉM

No livro sobre Waldemar Alcântara, autor, Gisafran Nazareno, que é também Mota Jucá, definiu em rápidas dona Dolores.

Um ser político, acima de tudo.

ÀS PORTAS

Agosto vem aí.

Trazendo encangado o jubileu trezeanino de meu Blog Quinta Avenida.

CASAMENTO

Das três vinicolarias que abriu no Cumbuco, Timóteo Xavier escolheu uma para prover também o adjunto adverbial de tempo.

Isso significando comida.

RONDA DOS NATAIS

Sábado, 10 de maio: Cabeto Martins Rodrigues, médico que despontou com todos os loiros .... Maria de Lourdes Filgueiras .... Eliziane Colares, consorte da Unidos do Natal, mulher do Evandro .... Valquíria Rodrigues, de Boa Viagem, Pernambuco .... Ministro Raul Araújo, a quem Cláudio Aguiar deu a sua direita no almoço ao prefeito Evandro Leitão .... Noemi Branco, nascida Leão.

BON MOT

"SÃO MUITOS OS QUE USAM A RÉGUA, MAS POUCOS OS INSPIRADOS" Platão