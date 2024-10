Uma carta para Gilmar

Foto: Acervo pessoal Magela Lima, jornalista e professor do Centro Universitário 7 de Setembro

Meu amor,

Pense numa saudade! Faço um esforço danado para levar essa toda tragédia a sério.

Continuo procurando você no Pão de Açúcar do Shopping Aldeota.

É duro. Você faz uma falta enorme. Fico imaginando suas legendas cirúrgicas em meio ao tanto de doidice que tem acontecido.

E por aí? Já encontrou o Oswald? Deve estar sendo uma maravilha a prosa de vocês com o Patativa.

Manda um beijo meu para o velho Zé Anderson.

Por aqui, pioramos muito. O monstro deu cria. Tem filhote dele em todo canto. Inclusive, em Fortaleza.

Na sua Sobral, a confusão foi grande. O Natal dos Ferreira Gomes já não é o mesmo.

Falemos de coisa boa. Hoje é dia de festa para você no Benfica.

A intervenção na sua UFC acabou. Custódio, enfim, é o reitor.

E você, meu bem, agora é parelha com Adísia Sá.

Em vez de doutor honoris causa, você é professor emérito da Universidade Federal do Ceará.

Você não gostava de ser chamado de doutor. Elisa, da Lua Nova, bem sabe disso!

Tenho dito aos mais chegados que hoje vamos conseguir nos despedir de você como não foi possível naquele triste 18 de abril de 2021.

Você não pôde receber visitas no hospital, não teve direito a velório. Assombrados, fizemos uma cerimônia on-line.

Hoje, estaremos todos e mais lá na Reitoria para se abraçar com a certeza de que estamos abraçando você. Talvez, até role um almoço no Passeio Público. Rosana que se prepare!

Tutunho vai discursar. Glícia é da pró-reitoria de Cultura. Vai ser choro muito.

Não que a gente tenha te esquecido um minuto, mas hoje é dia lembrar você e de você com tudo o que merecemos e desejamos.

O livro do cordel ainda está por sair. Há de chegar esse outro fuxico.

Você segue sendo uma referência absoluta.

Marcelo inventou mais uma daquelas. Agora, temos a Academia Cearense de Teatro. Primeira e única do Brasil! Você é um dos patronos.

Dia desses, Izabel Gurgel encheu o MAUC com uma exposição do nosso João Pedro e você foi assunto em todas as rodinhas de conversa. Matei a saudade do Francisco.

Fique tranquilo, você não virou nome de rua, mas batiza o Centro Acadêmico do curso de Publicidade e Propaganda. Pena que esses meninos só vão te conhecer dos livros! É tanto, mas é pouco!

Desculpe se escrevi parágrafos longos.

Um beijo bem grande!

Geraldo

Fortaleza, 21 de outubro de 2024

P.S: Dodora agora só me chama assim, diz que é herança sua. n