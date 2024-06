Um novo panorama, e sem volta!

Foto: Davi Rocha/Especial para O Povo MACEIÓ-AL, BRASIL, 09-06-2024: Final da Copa do Nordeste 2024. Segundo jogo da final. Estádio Rei Pelé. CRB 2 x o FOrtaleza. Nos pênltis: Fortaleza 5 x 4 CRB. Fortaleza Campeão. (Foto: Davi Rocha/Epsecial para O Povo)

Nordeste é um termo do século XX, hoje cristalizado no cerne brasileiro, não apenas da população ou na geografia que o compõe, mas a tomar todo país.



Diferente do que se intensificou nos últimos dois séculos, principalmente no campo econômico em relação à região, nos outros três (XVI, XVII e XVIII), marcados pela colonização, o Nordeste firmou-se como principal força da ainda colônia portuguesa, quanto à economia e política, destacando-se, respectivamente, dois centros: Pernambuco e Bahia. Tal panorama seguiu e delineou entre outras questões, a cena do futebol na região, tendo essas duas praças como maiores forças.



O futebol cearense, de história centenária, sempre esteve presente dentro deste cenário, não à toa, na década de 1960, Fortaleza e Ceará foram campeões do Torneio Norte-Nordeste, o Fortaleza, duas vezes vice campeão da Taça Brasil, e em 1994, o Ceará, vice da Copa do Brasil. No entanto, comparados aos clubes baianos e pernambucanos, foram sempre vistos dentro da região, e talvez por grande parte do próprio estado, como uma terceira força.



Até que...



...não mais!



A última década mudou completamente esse panorama com resultados e conquistas responsáveis por isso.



Desde que voltou a ser realizada de forma contínua de 2013 para cá, a Copa do Nordeste contou com doze edições. Dessas, o estado do Ceará, até então sem nenhum título, ganhou metade, sendo vice em outras duas. Das últimas seis finais, pelo menos um clube cearense esteve envolvido, com cinco títulos terminando em Fortaleza. Nenhum dos estados, mesmo Bahia e Pernambuco, dominantes, na década de 1990, chegaram nem perto dessas marcas dentro do recorte apresentado.



Na série A, o estado do Ceará é o único do Nordeste que possui pelo menos um representante nas últimas sete edições do campeonato, tendo na maioria delas, um de seus clubes disputado a primeira página da tabela.



Ao ampliar o olhar para competições internacionais, há cinco anos seguidos, pelo menos um cearense disputa seja Libertadores ou Sul-Americana. De oito participações de Ceará e Fortaleza na história desses torneios, sete delas aconteceram neste recorte temporal.



De todo modo, seguirão os infinitos debates sobre maiores, melhores, e mais outra coleção de adjetivações, sobre futebol nordestino, cada qual defendendo o que lhe cabe. No entanto, há um fato inconteste nessa discussão: um outro panorama posto, onde futebol cearense, de coadjuvante foi a protagonista, com muitos apontando que é um caminho sem volta.



Enquanto cearenses, sigamos a festejar.