Rivalidades nordestinas

Foto: Paulo Paiva / Sport Recife Igor Cariús e Matheus Bahia disputam lance no jogo Sport x Ceará, na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Brasileiro Série B 2024

Os últimos dias têm sido marcados por provocações em via dupla de torcedores do Ceará e Sport, que, a apenas duas rodadas para o fim da Série B, disputam a quarta posição na tabela de classificação, que garante a última vaga para o acesso à elite em 2025.

Marcado por outros embates ao longo das últimas temporadas, as duas equipes acirram, com mais este capítulo, esta rivalidade interestadual que só cresce ano a ano.

De forma similar, Fortaleza e Bahia seguiram 2024 inteiro em arengas através de suas torcidas, na briga de quem seria o melhor nordestino na Série A. O Bahia, com investimento externo, mudou seu patamar financeiro, enquanto o Fortaleza, em um trabalho de planejamento esportivo e de gestão, estruturou-se, e ambos, ao subirem o sarrafo de suas metas, incontornavelmente entraram em choque, ampliando a rivalidade.

O futebol nordestino, em sua história centenária, sempre foi marcado por grandes embates, mas, no geral, de maneira mais acentuada, de caráter doméstico dentro dos próprios estados — Fortaleza e Ceará; Sport e Santa Cruz; Bahia e Vitória; CSA e CRB; Treze e Campinense; ABC e América, entre outros.

Na última década, rivalidades interestaduais se fortaleceram, principalmente entre clubes cearenses, baianos e pernambucanos, reflexo de suas estruturações para o futebol praticado nesses dias.

É impossível, porém, não citar a importância do retorno da Copa do Nordeste, a partir de 2013, e seu fortalecimento ano a ano, para oportunizar novos capítulos de tantos confrontos históricos, que, diante de calendários apertados e organizados de acordo com as divisões nacionais, acabam por ficar escassos, esmorecendo rixas ao longo do tempo.

Assim sendo, que tais rivalidades possam, ano a ano, se firmar dentro da experiência cultural do futebol do Nordeste. De preferência, escritas na busca de objetivos positivos de seus clubes dentro das competições que disputam. E mesmo que não, os duelos seguem postos, já para, desde muito antes, tanta história pra contar.