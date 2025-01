30 anos de hegemonia Ceara-Fortaleza

Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC Mascotes de Fortaleza e Ceará, Juba e Vozão, com a taça do Campeonato Cearense 2021 no gramado da Arena Castelão

Era dezembro de 1995, e o Ferroviário, após um empate com o Icasa em 0 a 0 no PV, festejava o

seu nono título cearense em um bicampeonato inédito na sua história. Era a primeira vez

desde 1956, quando o Calouros do Ar foi campeão, seguindo o título do Gentilândia em 1955,

que o Campeonato Cearense passava dois anos seguidos sem ter Fortaleza ou Ceará como

campeões.

O fim da década de 1980 e o começo da de 1990, com os três títulos do Ferroviário (1988,

1994 e 1995) e o campeonato mal resolvido de 1992, terminado em 1993 no tapetão com

quatro campeões, levou o vislumbrar de uma mínima abertura para uma descentralização do

futebol cearense, historicamente marcado pela hegemonia da dupla Ceará-Fortaleza.

Passados 30 anos da volta olímpica do Tubarão da Barra em 1995, mal se poderia imaginar que

aquela seria a única desde então de um clube que não dos dois maiores da Capital. A

descentralidade que se apontava não só degringolou, como a hegemonia da dupla se firmou

como a maior da história recente dos campeonatos estaduais no Brasil, sendo superado

apenas para o monopólio de 43 anos da dupla Grenal no Gauchão (1955–1997).

Das últimas 29 edições (1996–2024), foram 16 títulos do Leão do Pici e 13 do Vozão de

Porangabuçu. Em nenhum outro campeonato do Brasil recentemente aconteceu algo

parecido. Iniciada a edição 30 no último fim de semana, nada leva a crer que tal soberania

venha ser quebrada.

Em um momento onde o poderio econômico traduz a força no futebol dentro de campo, Ceará

e Fortaleza estão, de longe, em outra prateleira em relação aos demais clubes do Campeonato.

A nível de comparação, a maior folha salarial, a do Fortaleza, é em média 40 vezes maior que a

dos outros oito clubes, enquanto a do Ceará, 30 vezes.



Da mesma forma que celebramos o crescimento da dupla Leão-Vozão ao longo da última

década, levando o futebol cearense ao seu melhor momento da história e o firmando em

outro patamar a nível regional e nacional. O mesmo debate é válido para apontar o estacionar

ou mesmo regredir dos demais clubes do Estado. Clubes tradicionais como Ferroviário, Icasa,

Guarany de Sobral, entre idas e vindas ao longo dos anos, amargam o pouco valioso mérito de

coadjuvantes, e sem a mais remota expectativa, que tal cenário mude.

Há alguém que aposte que o Manjadinho não siga nesse par-ímpar ainda por muito e muito

tempo? Eu nem de longe vislumbro uma mudança. Mas sigamos a acompanhar. Afinal, se tem

algo que não permite o duvidar de surpresas, esse é o futebol.