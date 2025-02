"Nem tudo é apenas futebol", que pena!

Foto: Reprodução/Redes Sociais ATOS de violência marcaram prévia de jogo pelo Campeonato Pernambucano

A temporada 2025 do futebol brasileiro se iniciou há três semanas. Estaduais, Copa do Nordeste, Supercopa do Brasil ditaram o início das emoções até aqui, muitas delas a exigirem um esforço tremendo de boa vontade do torcedor ou espectador, sendo dado aquele desconto do começo dos trabalhos do novo calendário.



Seria bom se todo o noticiário ao longo dessas primeiras semanas arrastadas, com times ainda em ajustes, experimentação de novos nomes advindos da janela de transferências, tivesse se pautado apenas nos acontecimentos dentro das quatro linhas, mas não. Longe disso.



Em três semanas de futebol em 2025, o cerne dos debates passou longe de uma grande jogada ou de experiências táticas, e de maneira incontornável, teve de se pautar nos diversos casos de violência entre torcidas.



Em uma mesma rodada do Campeonato Cearense, nos dias 25 e 26 de janeiro, brigas entre torcidas do Fortaleza, no estádio Domingão, em Horizonte, e de torcidas do Ceará, no Presidente Vargas, tomaram à frente de qualquer fato esportivo. Apenas seis dias depois, em Recife (PE), o confronto odioso entre as torcidas de Sport e Santa Cruz, envolvendo uma quase centena de pessoas em atos de violência corporal, além de saques a estabelecimentos no entorno das brigas.



De lá pra cá, muitos vídeos de desespero de torcedores que nada tinham a ver com os confrontos, e que vivenciaram todas as cenas de terror in loco, viralizam e trazem ainda mais inconformismo a tudo isso.



O pior, é que todos esses fatos parecem uma mera reprise de uma novela sem final. Há um ano, o elenco do Fortaleza sofria com o atentado de organizadas do Sport no seu retorno a Recife, depois de um jogo pela Copa do Nordeste, em São Lourenço da Mata. Entre as temporadas 2022 e 2023, pelo menos quatro confrontos aconteceram entre as torcidas do Fortaleza dentro da Arena Castelão, sem contar as brigas fora da praça esportiva. Todos esses, apenas fatos de nosso entorno regional, que se estendido para casos de todo o país, este espaço não daria conta.



Mas “Nem tudo é apenas futebol”, a frase tão replicada, geralmente para trazer debates construtivos a partir das quatro linhas, neste caso perde um pouco de brilho. Que pena, pois ao invés de tudo isso, que bom seria se precisássemos falar apenas de futebol.