Clássico-Rei ganha o Interior do Estado e o resto do Brasil

Foto: AURÉLIO ALVES No sábado, o Estado terá novo campeão e, pela 30ª vez consecutiva, ele é um entre Ceará e Fortaleza

A três dias de descobrirmos quem tomará a dianteira de maior campeão do Estado, conquistando seu 47º título cearense, Ceará e Fortaleza, selando uma hegemonia de 30 anos, se preparam, alastrando ansiedade pela Capital, pelo Interior e por todo esse mundão onde torcedores e admiradores dos dois clubes estão espalhados.

Houve um tempo, que o Clássico-Rei restringia sua influência quase que exclusivamente à cidade de Fortaleza. Hoje, longe disso.

As cidades do Interior, antes marcadas, no geral, por torcidas de clubes externos, principalmente cariocas e paulistas, diante do maior alcance nacional e sucessos esportivos dos clubes locais nas últimas décadas, tomaram Ceará e Fortaleza para torcerem, seja como primeiro ou segundo times, ampliando a área de influência dos dois clubes, que no entremeio de uma decisão estadual, com ambos mais uma vez na final, centenas de mobilizações lotam o motivo da conversa por todo o Estado.

Ampliando o cenário, o alcance de um Clássico-Rei não se encerra hoje apenas nos limites cearenses, mas ganha atenção em âmbito nacional, com transmissões e debates em espaços de comunicação privilegiados que vão muito além do Ceará, mostrando que o futebol praticado por aqui, cada vez mais ganha atenção.

Em mais de 100 anos de história do clássico, com o resultado mais recorrente sendo o empate, o Ceará leva vantagem com maior números de vitórias, no entanto, quando se fala em decisões, o Fortaleza mostra superioridade, reafirmando o equilíbrio na disputa.

Decidido nos detalhes, a vantagem conquistada no primeiro jogo, dá ao Ceará a dianteira na final, mas longe de favoritismo de quem será o grande campeão no sábado. A decisão se mantem aberta e tudo pode acontecer, afinal, quem pode duvidar do futebol?



É a história sendo escrita, e entre um Clássico-Rei e outro, o próximo sempre será o mais importante. Quem viver, verá.