Cachaça.SP: a qualidade da cachaça paulista

Foto: divulgação Cachaça Extra Premium Duas Madeiras

O estado de São Paulo é um dos maiores produtores, consumidores e exportadores de cachaça do Brasil. Recentemente, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento identificou por volta de 412 alambiques ativos. Com o intuito de promover padrões de qualidade, a regularização do produto, a elaboração de políticas públicas e, por conseguinte, a valorização da cultura e de toda a cadeia produtiva, com foco na sustentabilidade, foi lançado pela Secretaria de Agricultura o1º Concurso Estadual de Qualidade da Cachaça Paulista "CACHAÇA.SP".

As inscrições estão abertas até a primeira semana de maio e o concurso é exclusivo para cachaças produzidas e engarrafadas no estado de São Paulo, com registro no Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), que poderão concorrer em três categorias de cachaça: branca, armazenada e envelhecida. E as vencedoras, selecionados por uma comissão técnica, poderão utilizar nos seus rótulos o Selo "CACHAÇA.SP", o qual irá conferir a alta qualidade da bebida.

A iniciativa deste concurso é louvável para reconhecimento dos produtores e é mais

um indicador para nortear o consumidor na escolha de boas cachaças.

A cachaça é nosso patrimônio cultural e retrata toda a brasilidade dos territórios onde é produzida. Muitos alambiques iniciaram com uma produção para consumo familiar e em virtude do sucesso conquistado ofertaram ao público seus produtos.

Em São Paulo há alguns desses rótulos. É o caso, por exemplo, das cachaças do Engenho Dom Tápparo, da cidade paulista de Mirassol, que exporta suas cachaças para o mercado inglês e norte-americano. A Cachaça Extra Premium Duas Madeiras é uma preciosidade. É um blend de Carvalho Americano e Amburana. Que imprime a bebida notas aromáticas de chocolate, especiarias doce, como baunilha; e nuts, especialmente amêndoas. Tem sabor adocicado e cítrico. Com destaque para excelente drincabilidade, com toque aveludado.

Outra dica de cachaça paulista saborosa, que merece ser degustada é a cachaça armazenada Fuzuê Amendoim, que é armazenada em tonéis de Amendoim do Brasil. Essa madeira ressalta os aromas e sabores originais da cachaça, especialmente as nuances da cana de açúcar. Pois há uma interferência mínima do bálsamo sobre tais características da cachaça, sua grande contribuição é sobre a textura, deixando a cachaça macia e aveludada.

Lembrando: Beber cachaça é um misto de prazer, amor próprio e elegância! Beba menos e beba melhor!