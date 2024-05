Destaques da Cachaça:de Paraty a Viçosa

Foto: Divulgação Cachaça Coqueiro Carvalho Francês Garrafa Especial 700ml

A primeira Denominação de Origem (DO) de cachaça no Brasil, é a DO Paraty, no Rio de Janeiro, que foi elevada de Indicação de Procedência para DO, e foi certificada pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Este reconhecimento, não só honra a qualidade excepcional da cachaça produzida nesta área histórica, mas também ressalta a importância cultural e econômica da bebida para a região. Paraty, conhecida por sua beleza natural e rica história ligada aos tempos coloniais do Brasil, tem um legado de produzir cachaças artesanais utilizando técnicas tradicionais transmitidas ao longo de gerações.

A DO Paraty assegura que somente cachaças produzidas em seu território específico, seguindo métodos específicos e com características particulares, podem ser comercializadas sob esse nome. Isso inclui aspectos como a variedade de cana-de-açúcar utilizada, o processo de fermentação e destilação, bem como o envelhecimento da bebida. A certificação não apenas garante a autenticidade e a qualidade do produto, mas também fortalece a identidade local, protege o método tradicional de produção e contribui para a valorização do patrimônio cultural, gastronômico e turístico da região.

Este marco na história da cachaça brasileira destaca a evolução da bebida de um simples destilado para um produto de prestígio e reconhecimento internacional. Ele também abre precedentes para outras regiões produtoras de cachaça no Brasil buscarem proteção e reconhecimento semelhantes, fomentando assim o desenvolvimento sustentável e a promoção da diversidade cultural e produtiva do país no cenário global.

A cachaça DO Paraty é, portanto, mais do que um simples destilado; é um emblema da identidade cultural de Paraty e um padrão de qualidade reconhecido mundialmente, que celebra a riqueza da tradição brasileira na arte da destilação.

Uma cachaça que retrata a excelência de Paraty é a "Coqueiro Ouro", produzida na Fazenda Cabral, que destila cachaça desde 1803. Essa cachaça é envelhecida por 4 anos em barris de carvalho francês. Tem aroma intenso e persistente, marcado pela presença da madeira, com notas de ervas secas e especiarias. É encorpada, com acidez equilibrada, macia; e as ervas secas e uma discreta baunilha predominam no sabor. Harmoniza com pratos condimentados, untuosos e suculentos.

Recentemente a Cúpula da Cachaça divulgou o VI Ranking das 50 melhores Cachaças do Brasil 2024, e a Coqueiro Ouro Envelhecida em Carvalho Francês, está entre essas cachaças.

Lembrando: Beber cachaça é um misto de prazer, amor próprio e elegância! Beba menos e beba melhor!

Agenda

Desde o dia 30/05 até o dia 01/06 está ocorrendo em Viçosa do Ceará o "Festival Viçosa, Mel e Cachaça". Esta é a primeira edição do festival após a concessão do certificado de Indicação de Procedência (IP) de Cachaça para Viçosa do Ceará.

Além das atrações musicais, o festival apresenta anualmente a Feira do Mel , de alta qualidade; o Espaço da Gastronomia; a Mostra de produtos artesanais, com uma visão do talento e criatividade da região; a Feira de máquinas e implementos agrícolas; as Experiências do Roteiro dos Engenhos e da Rota Mirantes da Ibiapaba.

O festival é uma vitrine para 36 marcas de cachaça artesanal, que são orgulho da região. É um evento relevante para todos os apreciadores de cultura, cachaça, gastronomia e vivências genuinamente brasileiras.