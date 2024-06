Cúpula da Cachaça escolhe as melhores

Foto: divulgação Cachaça Bem-Me-Quer Amburana

A Cúpula da Cachaça foi fundada em 2013, com o intuito de valorizar e promover a cachaça de qualidade, além de estimular a profissionalização do setor, e fomentar o conhecimento e a cultura em torno dessa bebida.

Organizada por um grupo de especialistas de várias regiões do Brasil, a Cúpula rapidamente ganhou destaque no cenário nacional, reunindo produtores, distribuidores, bartenders, chefs de cozinha, jornalistas e apreciadores. O Ceará tem a honra de ter Altino Farias na Cúpula, proprietário da Embaixada da Cachaça e um grande propagador e entusiasta da cultura da cachaça.

A Cúpula criou a "Cachaça em Revista", uma publicação anual que reúne uma variedade de conteúdos, novidades, entrevistas, dicas de degustação e harmonização da bebida.

Uma das atividades de destaque nacional da Cúpula da Cachaça é o concurso que elege as melhores cachaças do Brasil. O concurso possui três fases. Na primeira fase, o público escolhe as 150 melhores cachaças, por meio da votação na internet. Na segunda fase, os especialistas selecionam as 50 finalistas.

E na terceira fase os integrantes da Cúpula escolhem as melhores cachaças de três categorias: Branca;

Armazenadas /Envelhecidas; e Premium/Extra Premium.

A competição é criteriosa e rigorosa, com degustações às cegas. O júri avalia cada amostra, levando em consideração aspectos como aroma, sabor, corpo, equilíbrio e a identidade de cada cachaça. O objetivo é garantir imparcialidade e qualidade nas avaliações, premiando as cachaças que realmente se destacam pela excelência.

Em 2024, o concurso da Cúpula da Cachaça consolidou ainda mais a sua reputação. A competição contou com a participação de rótulos, provenientes de diversas regiões do Brasil, refletindo a diversidade e riqueza das tradições locais na produção da cachaça. A Cúpula da Cachaça de 2024 reafirmou o compromisso de celebrar a cachaça brasileira, valorizando a tradição e a inovação na produção dessa bebida única.

A Cachaça Sanhaçu Soleira, de Chã Grande - Pernambuco, foi escolhida a melhor do ano, dentre os 50 rótulos degustados. Ela foi campeã na categoria premium/extra premium. Essa cachaça envelhece por mais de 5 anos, em sistema de soleira, sendo 2 anos nos barris de freijó, e por 3 anos ela passa por 24 barris de carvalho distintos, e, por fim, repousa por 6 meses em um barril de carvalho americano de primeiro uso. É uma cachaça sedosa, macia, com notas amadeiradas, de mel, frutas secas e de especiarias, como baunilha.

A cachaça campeã da categoria branca foi a paraibana Nobre Cristal. No sabor é macia e equilibrada, o dulçor estar presente, tem baixa acidez, e final refrescante com leve picância.

A cachaça mineira Bem Me Quer Amburana foi a vencedora da categoria armazenadas/envelhecidas. Passa um ano e meio em barris de Amburana. Tem corpo médio e sabor adocicado com nuances de baunilha, canela, amêndoas e ervas.

Lembrando: Beber cachaça é um misto de prazer, amor próprio e elegância! Beba menos e beba melhor!