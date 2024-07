Foto: Engenho Várzea do Coaty/Divulgação Situado em Areia (PB), o Engenho Várzea do Coaty é de 1920

Em tempo de férias apresentamos a vocês um verdadeiro tesouro para os amantes da cachaça e entusiastas de bebidas artesanais: a Rota da Cachaça da Paraíba. O "Caminho dos Engenhos" na região do Brejo Paraibano compreende os casarões coloniais e engenhos históricos em torno dos municípios de Areia, Bananeiras, Pilões, Serraria e Alagoa Grande.

O clima serrano ameno, aliado às terras roxas e à cultura e conhecimento dos produtores, imprimem um sabor diferenciado a cachaça da região. A visita nesse caminho oferece uma imersão profunda na tradição da produção dos vários engenhos até às destilarias modernas, proporcionando uma experiência inesquecível.

O Engenho Triunfo foi fundado em 1994 e é conhecido pela produção de cachaças de alta qualidade e pelo seu turismo pedagógico. Os visitantes podem conhecer todo o processo de produção, desde a colheita da cana-de-açúcar até a destilação e envelhecimento da cachaça. Há uma loja que oferece sorvetes com toque de cachaça e as cachaças Triunfo, uma das mais premiadas da região, destacando-se em diversos concursos.

Também situado em Areia, o Engenho Várzea do Coaty possui uma tradição secular. Fundado em 1920, o engenho mantém métodos tradicionais de produção, resultando em cachaças de sabor autêntico e características únicas. As visitas são guiadas e incluem degustações e uma caminhada pelas plantações de cana-de-açúcar. Dispõe de Restaurante Rural, em uma antiga Casa de Farinha, com culinária regional. Outra atração é o Pomar de Saló, com várias plantas frutíferas.

O Engenho Lagoa Verde localiza-se em Alagoa Grande, na encosta da Serra da Borburema. O visitante tem a oportunidade de conhecer a sala de fermentação, a sala de envasamento e de rotulagem do produto, os alambiques de cobre e a adega com os barris de madeira. A sala de degustação oferece as cachaças e drinques elaborados com cachaças e frutas. Tem lojinha para adquirir os produtos. E no restaurante Banguê são servidos pratos da cozinha regional. E para quem gosta de explorar trilhas naturais, pode ser agendado um passeio de trilha pelo engenho.

Uma escolha obrigatória no Engenho Lagoa Verde é a Cachaça Volúpia Diamante, da linha premium. Se destaca pelo sabor suave e pelo aroma complexo, resultado de um cuidadoso processo de descanso em 12 meses em barris de Jequitibá-Rosa.

Para aproveitar melhor a riqueza dos engenhos, certifique-se de agendar suas visitas com antecedência, especialmente em épocas de alta temporada, para garantir um atendimento mais personalizado e completo.

Aproveite as degustações oferecidas em cada engenho para conhecer a diversidade de sabores e aromas das cachaças paraibanas.

Muitos engenhos oferecem a possibilidade de compra direta de suas cachaças. Leve um pouco dessa experiência para casa e compartilhe com amigos e familiares.

A Rota da Cachaça da Paraíba é uma viagem pela história, cultura e sabor desse destilado tão brasileiro. Cada engenho conta uma parte dessa rica tradição e cada cachaça é uma celebração do trabalho árduo e da dedicação dos produtores locais. Explore, deguste e apaixone-se pela cachaça paraibana! Lembrando: beber cachaça é um misto de prazer, amor próprio e elegância! Beba menos e beba melhor!