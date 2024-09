Um brinde ao dia nacional da cachaça!

Foto: divulgação Cachaça Mapirunga: ótimo aperitivo.

Em 13 de setembro de 2009 foi oficializado, no Brasil, o Dia Nacional da Cachaça. A escolha

dessa data é uma referência à Revolta da Cachaça, ocorrida em meados de dezembro de 1660.

Esse movimento surgiu quando produtores do Rio de Janeiro se rebelaram contra a coroa portuguesa, que tentava, desde 1649, proibir a fabricação e comercialização da cachaça, pois, a cada ano, a cachaça substituía nas relações sociais e comerciais o vinho e a bagaceira (destilado de uva) oriundos de Portugal, causando prejuízos à coroa portuguesa.

A mobilização da sociedade em prol da cachaça foi um dos primeiros sinais culturais de autonomia do Brasil colonial e reforçou a importância da bebida para a identidade do País.

Com mais de 500 anos de história, ela foi inicialmente desprezada pelas elites, mas com o passar do tempo, passou a ser vista como um ícone cultural e gastronômico. Ganhou espaços no Brasil e no Exterior, graças à evolução e excelência da bebida, fruto das pesquisas, desenvolvimento tecnológico, terroir e, especialmente, o trabalho árduo dos produtores.

O "Dia Nacional da Cachaça" é uma data que celebra não apenas uma bebida, mas a história, a cultura e a economia brasileira. Ela reflete a resistência do povo, a valorização de um produto autêntico e o crescimento de um setor que continua a modernizar-se, sem perder suas raízes. A cachaça, símbolo do Brasil, é uma bebida de múltiplas facetas, apreciada em todas as regiões do país e, cada vez mais, admirada no mundo.

Por aqui, coleciona vários apelidos: pinga, caninha, apaga tristeza, chorinho, danadinha, goró, preciosa. Seja como for, hoje é dia de brindar com cachaça na "Abrideira" para estimular o apetite ou para petiscar, como "companheira" de uma refeição, ou na famosa "saideira" para encerrar um encontro de amigos.

Nossa dica de "Abrideira" é a Cachaça Mapirunga Premium. Armazenada em madeira de aroeira, harmoniza bem com petiscos e frutas. Como "Companheira" de pratos da gastronomia brasileira e contemporânea a dica é a Viçosa Real Reserva 3 madeiras, que aporta estrutura e maciez. Para "Saideira" vamos de Xerosa Ouro, que vai bem com sobremesa, por suas nuances adocicadas devido à influência da passagem em umburana.

Quem estiver em Fortaleza, pode celebrar em um dos roteiros da Rota da Cachaça: Embaixada da Cachaça, Giz Cozinha Boêmia e Cantinho do Frango.





Embaixada da Cachaça

Onde: R. João Brígido, 1245 - Joaquim Távora

Quando: de segunda-feira a sábado, das 10h30min

às 22 horas

Mais informações: no Instagram @embaixada.cachaca

Giz Cozinha Boêmia

Onde: R. Prof. Dias da Rocha, 579 - Meireles

Quando: de segunda-feira a domingo, das 17h às 00h, nas sexta-feiras, sábado e domingo das 12h às 00h, sendo domingo aberto até às 23 horas

Mais informações: no Instagram @gizcozinhaboemia

Cantinho do Frango

Onde: R. Torres Câmara, 71 - Aldeota

Quando: segunda-feira, a partir das 9h às 16 horas, na terça-feira a quinta-feira, das 10h às 16 horas, sexta-feira, das 10h Às 22h30min, sábado, das 10h às 22 horas, e no domingo, das 10h às 19 horas

Mais informações:

no Instagram

@cantinhodofrangooficial