Foto: Viçosa Real/Divulgação Viçosa Real Reserva

Uma tendência entre os apreciadores de cachaça é a cachaçogastronomia, que envolve desde o uso da bebida, como insumo, para elaboração de pratos da cozinha brasileira e internacional, até a degustação da cachaça harmonizada com alimentos.

O objetivo da harmonização é potencializar a degustação, promovendo a sinergia e/ou realce entre os sabores, gerando equilíbrio na experiência cachaçogastronômica.

Vale destacar que todo processo de harmonização alimentar é composto de diversos condicionantes, como o local, onde ocorre a degustação; as emoções e sentimentos presentes no momento; o gosto pessoal; as particularidades fisiológicas de cada pessoa; então, a vivência de uma pessoa não é semelhante à de outra.

Cada paladar reage, de diversas formas diante das nuances da bebida e do alimento. Para enriquecer a compreensão da harmonização, é recomendável provar a cachaça antes, durante e depois da refeição, para perceber como a cachaça reage ao sabor da comida.

Um ensaio atraente é provar a comida com cachaça envelhecida ou armazenada em madeira, pois cada tipo de madeira revela facetas únicas na cachaça, que permitem destacar aromas e sabores que possibilitam realçar diferentes componentes dos pratos.

Por exemplo, cachaças com passagem em bálsamo possuem em sua identidade toques herbais, como menta, além de anis, e um discreto amargor no final. Um bom exemplo é a cachaça "Salineira Bálsamo 10 anos", que harmonizará bem com saladas com mix de folhas e especiarias; lombo suíno; tabule, ceviche, sushi, pois esses pratos irão valorizar as notas herbais e frescor da bebida.

Cachaça envelhecida em Ipê Amarelo e Aroeira como a "Viçosa Real Reserva Dorna Chico 04", que tem nuances: florais, de casca de laranja, especiarias picante e melaço, se complementará com carnes com cocção na brasa como bife de ancho, carré de cordeiro, pois os toques defumados produz uma combinação interessante com a especiaria picante. As aves como o peru e codorna com molhos de laranja, limão e acerola formam um bom par com essa cachaça.

O envelhecimento da cachaça em madeira de carvalho geralmente imprime notas que vão do amadeirado a especiaria, tosta, melaço, caramelo e frutas cítricas secas, deixando a bebida aromática. Essa madeira também agrega suavidade à bebida, um bom exemplo é a "Carvalheira Tradicional Extra Premium" que tem notas especiadas de baunilha e de coco. E por essas características irão combinar com pratos mais suculentos, como arroz de pato com ervas, e filé mignon ao molho de cogumelos, cordeiro com vinagrete de banana.

Na harmonização com sobremesas, uma das cachaças mais apreciadas é a que envelhece em Amburana. É o caso da cachaça "Amburana Weber Haus", conhecida por seus sabores de caramelo, chocolate e baunilha. Irá, então, harmonizar por semelhança com tortas, mousses e terrines, que tenham nos seus ingredientes os mesmos sabores da cachaça.

Em virtude da versatilidade dos processos de harmonização, outra combinação recomendada para essa cachaça com perfil adocicado são pratos salgados com toques doces em seus acompanhamentos, como carne de sol com mousseline de abóbora; costelinha de suíno com molho de abacaxi; peixe assado com frutas grelhadas ou pernil com chutney de manga.