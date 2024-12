Neste Natal, presenteie com cachaças!

Foto: divulgação Cachaça "Buraco de Curral – 3 Madeiras"

O Natal está chegando e presentear com cachaças nesse período é uma forma refinada de celebrar as tradições brasileiras. A escolha adequada pode transformar a experiência de quem recebe o presente, explorando os ricos sabores e histórias que a cachaça carrega. Iremos sugerir algumas opções e suas harmonizações para tornar a experiência ainda mais marcante.

A cachaça prata, ou branca, é fresca e vibrante, sem influência de madeira, destacando os aromas e sabores florais e frutados. A Cachaça "Mapirunga Prata" tem um perfil jovem e versátil, com notas florais e de frutas cítricas.

Combina com pratos leves, como saladas natalinas, frutos do mar ou queijos frescos. Também é uma excelente escolha para criar coquetéis natalinos, como a clássica caipirinha com toques de frutas vermelhas.

A Cachaça "Bem me Quer Bálsamo" confere à cachaça um aroma fresco e herbal, com notas de erva doce, mate, gengibre, maçã verde. Na boca apresenta chá, mel, abacaxi. É uma cachaça diferenciada, muito apreciada por quem gosta de perfis aromáticos mais intensos.

Harmoniza bem com pratos à base de aves, como peru ou chester, especialmente quando acompanhados por molhos cítricos ou agridoce. A frescura do bálsamo contrasta de maneira interessante com os sabores das aves.

A Cachaça "Buraco de Curral - 3 Madeiras" é envelhecida em um blend de três madeiras: Carvalho, Amburana e Bálsamo, resultando em uma bebida complexa e equilibrada. Apresenta notas amadeiradas distintas, com nuances de baunilha, toques herbais e de frutas maduras. Sua textura é aveludada, proporcionando uma experiência sensorial rica e agradável.

Ideal para acompanhar carnes assadas, como pernil ou lombo suíno, tender, pratos tradicionais nas ceias natalinas. As notas amadeiradas e especiadas da cachaça complementam os sabores intensos das carnes, proporcionando uma experiência gastronômica inesquecível.

A cachaça "Princesa Isabel Amburana", envelhecida em barris de amburana é finalizada em dornas de carvalho, é marcante por seus aromas doces e convidativos. Com notas de especiarias como baunilha e cravo, e de fruta como coco. Sua textura macia e o sabor aveludado tornam-na uma cachaça de alta qualidade e fácil de degustar.

Que é ideal para acompanhar sobremesas natalinas como Rabanada, Panetone de frutas, Bolo de Reis e Bolo Red Velvet. A doçura da cachaça complementa os sabores doces e especiados, criando uma combinação harmoniosa.

Ao presentear com cachaça, você entrega não apenas uma bebida, mas um convite para uma viagem sensorial pelas riquezas do Brasil. Que o Natal seja brindado com qualidade e sofisticação!

Lembrando: Beber Cachaça é um misto de prazer, amor próprio e elegância! Beba menos e beba melhor!

