Excelência: as cachaças premiadas que celebram o legado de São Paulo

Foto: divulgação Cachaças Taboado vencem prêmios em concurso de cachaça de São Paulo

O Concurso Cachaça.SP 2024 marcou um momento significativo para a valorização da cachaça paulista, destacando a expertise, inovação e diversidade dos produtores do estado de São Paulo. Organizado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, o concurso proporcionou aos produtores a oportunidade de obter reconhecimento estadual e nacional, abrindo portas para novos mercados e consolidando a cachaça como um patrimônio cultural e econômico do estado de São Paulo.

Nesta primeira edição do prêmio, foram avaliados 78 rótulos de cachaça de produtores paulistas, nas categorias: branca, armazenada e envelhecida.

Os jurados realizaram análises sensoriais considerando aspectos olfativos, gustativos, visuais e a impressão geral de cada amostra.

O concurso destacou a excelência em três categorias: branca, armazenada e envelhecida.

Uma das vencedoras nas três categorias foi a Cachaça Taboado, de Votuporanga. Venceu Medalha de Ouro (90 a 100 pontos): em primeiro lugar na categoria Envelhecida, segundo lugar na categoria Branca, e terceiro lugar na categoria Armazenada.

A Cachaça Taboado é uma verdadeira joia da tradição brasileira, produzida artesanalmente em alambiques que honram as técnicas ancestrais de destilação. Cada garrafa é um testemunho da paixão e dedicação empregadas em sua elaboração, refletindo a rica herança cultural da centenária Estrada Boiadeira do Taboado, que foi uma referência para o povoamento e progresso do interior do Estado de São Paulo e Mato Grosso.

A Cachaça Taboado 3 Madeiras é envelhecida em dornas de carvalho, bálsamo e amburana, durante três anos. Apresenta aromas frutados e de especiarias. Com graduação alcoólica de 39%, proporciona ao paladar uma sensação aveludada e licorosa, com um adocicado equilibrado e elegante.

A Cachaça Taboado Carvalho possui ricos aromas de banana, mel e baunilha. No paladar destaca-se o dulçor, a maciez e uma picância discreta, resultado de um descanso de dois anos em barris de carvalho europeu.

A Cachaça Taboado Clássica é límpida e transparente, com 39% de graduação alcoólica, harmoniza perfeitamente com petiscos tradicionais, e é ideal para o preparo de uma autêntica caipirinha. Passa 18 meses em tonéis de amendoim do campo, e mantém a pureza e suavidade características.

A Cachaça Taboado não é apenas uma bebida, mas uma experiência sensorial que transporta o apreciador às raízes da cultura brasileira. Cada gole é uma celebração da história, das tradições e do compromisso com a qualidade que a marca representa.

Para mais informações e aquisição dos produtos, visite o site oficial: cachacataboado.com.br

Para conhecer os demais vencedores do concurso, recomenda-se acompanhar o perfil oficial no Instagram @cachaca.sp.

Lembrando: Beber Cachaça é um misto de prazer, amor próprio e elegância! Beba menos e beba melhor!