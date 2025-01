Sustentabilidade: ingrediente valorizado na produção da cachaça

Foto: divulgação Engenho Sanhaçu, localizado no município pernambucano de Chã Grande

Os conceitos de sustentabilidade e bem-estar são valorizados por alguns engenhos, que têm desenvolvido práticas para elaboração de cachaças orgânicas e sustentáveis, adotando uma cultura de produtos e serviços que contemplam uma experiência inclusiva e que atende a consumidores que priorizam a exclusividade e autenticidade do produto, com o mínimo de intervenção de produtos químicos, e reutilização de resíduos, gerando benefícios ao meio-ambiente e conforto e segurança para a sociedade.

O Engenho Sanhaçu, em Chã Grande (PE), destaca-se por sua cachaça orgânica e o compromisso com a sustentabilidade. Conquistou o Certificado de Carbono Zero ainda em 2013. Foi pioneiro no Brasil na utilização da energia solar em seu processo produtivo. Possui um sistema de manejo agroflorestal, fomentando o crescimento da Mata Atlântica. Outro aspecto que auxilia na fidelização dos seus clientes defensores das causas ambientais é o reaproveitamento dos recursos naturais, como a água da chuva e resíduos da cana-de-açúcar.

A cachaça Sanhaçu Extra Premium Garrafa Especial Umburana tem o Certificado de Produto Orgânico do Brasil. É armazenada por dois anos em tonéis de Umburana. É muita saborosa, fácil de beber. Apresenta um dulçor típico com toques de especiarias, em que predomina a canela. Harmoniza muito bem com sorvetes e compotas de frutas.

Outro exemplo de pioneirismo é a Fazenda Extrema, em Pureza, onde foi produzida a primeira cachaça orgânica do Rio Grande do Norte, certificada pelo Instituto Biodinâmico de Desenvolvimento Rural. Em virtude do seu compromisso com a sustentabilidade e ações de responsabilidade social conquistou várias premiações nessa área.

A Cachaça Extrema Ouro Orgânica é resultante de práticas sustentáveis, desde o plantio da cana-de-açúcar até a destilação, assegurando um produto de alta qualidade com atenção ao meio-ambiente. É envelhecida por dois anos em três barris de madeiras distintas: bálsamo, umburana e carvalho. Harmoniza com pratos da cozinha brasileira mais condimentados, como arroz de cordeiro, churrascos com legumes grelhados.

O trabalho de todos estes produtores reflete o cuidado com o local em quem vivem, com seus trabalhadores e consumidores, pois ao utilizarem práticas sustentáveis evitam diversos problemas ambientais, e de ameaça a saúde humana.

Quando os consumidores escolhem essas cachaças, vivenciam experiências singulares e inovadoras, com processos eficientes, com redução de custos financeiros e socioambientais, valorizando procedimentos sustentáveis na produção da cachaça brasileira.

Lembrando: Beber Cachaça é um misto de prazer, amor próprio e elegância! Beba menos e beba melhor!