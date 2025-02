Foto: divulgação Viçosa Real Reserva Dorna Chico 04

Historicamente, o Carnaval tem sido um belo palco para a cachaça brilhar por meio dos seus aromas e sabores, e das músicas inspiradas na bebida, que estimulam a alegria e divertem os foliões com seus versos, desde "Cachaça não é água não".

Ao inspirar a alegria e estimular os ânimos, a cachaça ocupa um lugar de destaque no carnaval. É uma paixão que celebra a identidade

cultural do Brasil.

Os sabores que embalam a folia são bem especiais e distintos, e agradam a diferentes paladares. E desfilam desde o formato de coquetéis, como a caipirinha, até a cachaça pura.

Os dois coquetéis clássicos contemporâneos brasileiros que usam cachaça e que são reconhecidos pela Associação Internacional dos Bartenders (AIB) é a Caipirinha e o Rabo de Galo. São refrescantes e vibrantes e retratam o espírito do Carnaval a cada gole.

A receita clássica de caipirinha é composta por 60 ml de cachaça, 1 limão cortado, 4 colheres de chá de açúcar e gelo. Segundo a AIB, o limão e o açúcar devem ser misturados suavemente em um copo alto, e em seguida deve-se encher o copo com gelo picado e adicionar a cachaça, mexendo suavemente para envolver todos os ingredientes.

De acordo com a AIB, o Rabo de Galo é produzido com 60 ml de cachaça, 20 ml de vermute doce Cinzano rosso, 15 ml de Cynar, gelo e casca de laranja, para aromatizar. É um drinque mexido para garantir as características aromáticas. Opcionalmente podem ser adicionadas duas gotas de Angostura.

Os bartenders têm explorado a versatilidade da cachaça para criar outros drinques autorais que harmonizam com o clima festivo. São usadas combinações com frutas, ervas frescas e especiarias, que elevam a experiência sensorial, tornando cada brinde mais especial.

As cachaças pratas aromáticas são perfeitas para longas jornadas de celebração. Já as envelhecidas, com notas amadeiradas e complexidade sensorial, convidam para momentos de contemplação entre um bloco e outro.

Uma das cachaças que pode compor drinques e coquetéis é a mineira "Tiê Prata", que tem aroma de frutas, cana de açúcar e toques de grama cortada. No paladar é macia, persistente e reproduz os aromas, notadamente o dulçor da cana. Ela tem boa drincabilidade, ou seja, é fácil de beber.

Uma cachaça para degustar, contemplando e apreciando cada camada de aroma e sabor é a cearense "Viçosa Real Reserva Dorna Chico 04", que tem nuances de flores do campo, cedro, zest de laranja, cravo, baunilha, melaço. É macia e saborosa!

Lembrando, essas notas de degustação foram analisadas com a cachaça na temperatura de 14° a 16°. Acima dessas temperaturas, aqui na temperatura ambiente de Fortaleza/CE, a cachaça volatiza os aromas muito rápido, impossibilitando a percepção de algumas notas.

No carnaval o lema: "Beba com moderação" deve ser o foco. E a ingestão de água para hidratação é fundamental. Afinal, a verdadeira magia dessa festa está na convivência, respeito mútuo e nas boas memórias criadas ao longo da folia.

Beber Cachaça é um misto de prazer, amor próprio e elegância! Beba menos e beba melhor!