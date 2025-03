Protagonismo feminino na produção de cachaças artesanais

Foto: divulgação Cachaça Companheira Extra Premium Carvalho

A produção de cachaça durante muito anos foi dominada quase que exclusivamente por figuras masculinas, entretanto, nos últimos anos, as mulheres vêm assumindo papéis fundamentais na gestão e no processo produtivo, seja em empresas familiares ou tocando seus empreendimentos no setor.

As mulheres que lideram a produção da cachaça contribuem com práticas inovadoras, auxiliando no aperfeiçoamento do padrão das cachaças artesanais, agregando à fabricação da bebida uma combinação de precisão técnica, sensibilidade e visão de futuro, unindo respeito ao meio ambiente, excelência na qualidade e impacto social positivo.

Em Nova União (MG), na Cachaça Germana, Dirlene Maria Pinto concilia a tradição da Germana com a cultura do aperfeiçoamento constante. Fomentou a exportação de suas cachaças, conquistando consumidores em diversos continentes, fortalecendo a marca no Brasil e no exterior.

A Cachaça Germana Heritage é oriunda de um trabalho precioso. Passa por envelhecimento em madeira de bálsamo e carvalho. A cachaça é complexa, apresenta aromas de frutas secas, madeira nobre, especiarias doces, em boca é aveludada e tem um final longo e equilibrado.

No município de Jandaia do Sul, no Paraná, Raquel Bonicronto se destaca por uma gestão moderna na Cachaça Companheira, que fortaleceu a identidade da marca, com blends notáveis e premiados.

Raquel tem zelo aos detalhes em todo o ciclo produtivo, associando boa qualidade, tradição, melhoria contínua e consistência na bebida. Um bom exemplo é a Cachaça Companheira Extra Premium Carvalho que se tornou referência entre os apreciadores exigentes. Essa cachaça é envelhecida por oito anos em carvalho americano, traz consigo nuances de caramelo, baunilha, coco tostado. No paladar tem textura sedosa, e é potente e sofisticada.

Laura Vicentini é uma produtora de cachaça que promove um modelo de economia circular, em Batatais, São Paulo. Tudo é aproveitado, da energia solar as folhas da cana usadas como adubo.

A frente da SóZé Sustainable Cachaça, Laura foi a pioneira na utilização de partes da cana que normalmente são descartadas na produção tradicional. A cachaça usa a moagem do colmo da cana de açúcar, um precioso resíduo, que antes era usado para alimentar o gado.

A SóZé Sustainable Cachaça é única, tem aromas de cana de açúcar jovem, e nuances herbáceas e frutadas. Na boca tem muita drincabilidade, é equilibrada e macia, com toques adocicados. O retrogosto é prolongado, com suave sensação gustativa.

As mulheres que produzem cachaça trabalham com um profundo respeito ao passado, transformam o presente e inspiram o futuro. Constroem histórias que têm origem na terra e finaliza no copo, com muita tecnologia, saberes, aromas e sabores.

Lembrando: Beber cachaça é um misto de prazer, amor próprio e elegância! Beba menos e beba melhor!

