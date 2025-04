Drinques de cachaça em lata: inovações para brindar

Foto: The Spirits Business/Divulgação Bebidas RTDs - Ready to Drink

Nos últimos anos, o mercado da cachaça no Brasil tem manifestado crescimento e diversificação. Além de uma valorização contínua da bebida pura, há uma busca exponencial por drinques elaborados com cachaça, ampliando o público consumidor.

Para as pessoas que pensam que drinques de cachaças se reduzem a Caipirinha, Caipifrutas e Rabo de Galo, iremos apresentar a praticidade dos drinques em lata prontos para beber.

Os RTDs - Ready to Drink - oferecem a tradição da cachaça em drinques autênticos, com insumos e sabores que agradam tanto aos conhecedores dos drinques, quanto aos curiosos de primeira viagem.

Tais drinques são opções refrescantes, fáceis de beber e que entregam funcionalidade e sabores singulares. Por ser uma bebida mista de cachaça, o teor alcoólico é bem inferior do que a cachaça pura, ficando em torno de 6% a 7,5%.

A iniciativa dos produtores em conquistar novos consumidores ensejou na oferta de drinques mais elaborados, genuínos, com assinatura de brasilidade. Se você ainda não degustou essas novidades, sugerimos experimentar.

Em Minas Gerais, Stella Lima desenvolveu a Xá de Cana, uniu a cachaça com o caldo de cana natural e notas de limão. O drinque é ideal para quem aprecia leveza com personalidade.

A parceria da Cachaça Paratiana e da cervejaria Maré Parati operacionalizou na latinha o drinque Jorge Amado, muito apreciado nos cenários de Paraty. Feito com Paratiana Gabriela Cravo e Canela, Maracujá e Limão. O drinque é equilibrado com frescor na dose certa.

A Cachaça mineira Jeceaba, ao completar os 20 anos de trajetória, lançou sua linha de drinques com cachaça, a 20s Drinks - Twenty's. Em três sabores: o Cítric Love, mesclando o Limão Cravo, Limão Siciliano e Limão Taiti; o Sweet Poison que une Jabuticaba, Mirtilo e Tangerina; e Heartbeat com Morango, Pêssego e Pitaya. A proposta é apresentar uma bebida com potência de refrescância, com o mix e riqueza dos sabores frutados.

São drinques prontos para serem degustados em qualquer ocasião, com sabores únicos e marcantes!

Lembrando: Beber cachaça é um misto de prazer, amor próprio e elegância! Beba menos e beba melhor!

