Hugo Calderano vence chinês bicampeão mundial e termina com o vice no WTT da Coreia

Foto: JAVIER TORRES / AFP Hugo Calderano ficou com o vice no WTT da Coreia do Sul

Após um início de ano olímpico ruim, Hugo Calderano teve brilhantes atuações no Wtt da Coreia. Em um dos melhores torneios de sua vida, o brasileiro venceu o chinês bicampeão mundial Fan Zhendong e o prodígio francês Felix Lebrun. Só parou na final, diante de outro chinês, Liang Jingkun.

Até então, Hugo colecionava fracas atuações e queda no ranking mundial. Em janeiro, no Finals, perdeu logo na estreia para o nigeriano Quadri Aruna. No mesmo mês, em um torneio sem chineses, na Índia, entrou como cabeça de chave 1, mas perdeu a final para o francês Felix Lebrun por 4 a 2, com direito a 11-0 em um game.

Em fevereiro decidiu não jogar o mundial de equipes pelo Brasil para se preparar para os torneios individuais seguintes. Em março, foi derrotado logo na estreia do Smash de Cingapura pelo sul-coreano Cho Daeseong, 44º do ranking. Essa derrota custou a Hugo uma queda de 5ª para o 8ª lugar no ranking mundial.

Nesta semana veio a redenção, no WTT da Coreia. Após uma estreia complicada em que precisou de cinco games para vencer o japonês Shunsuke Togami por 3 a 2, o melhor jogo do brasileiro reapareceu.

Na 2ª rodada bateu o francês Alexis Lebrun por 3 a 1. Nas quartas um enorme desafio: a sensação Felix Lebrun, irmão de Alexis, que lhe havia vencido no início do ano. Mas Hugo arrasou o garoto por 3 a 0. O francês chegou a ser advertido com cartão amarelo após se irritar em um ponto. Na semifinal pela 2º vez na carreira, conseguiu vencer simplesmente o atual bicampeão mundial chinês, Fan Zhendong, por 4 a 2. Hugo tinha sete derrotas para Fan.

Nestas duas vitórias, Calderano esteve perfeito em seu principal golpe que é o backhand e foi muito eficiente no saque e ataques na 3ª bola. Os dois jogos foram no sábado. Na grande decisão neste domingo, parou em outro chinês, Liang Jingkun, por 4 a 1. Liang vive um ano espetacular e tinha sido vice no Smash de Cingapura. Com os dois títulos, ameaça a vaga olímpica de Fan Zhendong. A outra vaga chinesa em Paris será de Wang Chuqin, atual líder do ranking mundial, e que não jogou na Coreia.

Com o resultado, Hugo deve subir uma ou duas posições no ranking. O ideal é que chegue em Paris como um dos dois melhores não chineses para evitar o cruzamento com os asiáticos, antes das semifinais e, assim, ter chance de uma inédita medalha olímpica. A China pode levar dois atletas no individual.