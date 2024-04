Brasil tem dez judocas definidos para a Olimpíada

Foto: FRANCK FIFE / AFP Mayra Aguiar do Brasil reage após derrotar Hyunji Yoon da Coreia do Sul na luta pela medalha de bronze B de judô feminino de -78 kg durante os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 no Nippon Budokan em Tóquio em 29 de julho de 2021. (Foto por Franck FIFE / AFP)

Na última semana, a Confederação Brasileira de Judô (CBJ) anunciou os nomes de dez judocas para a Olimpíada, dentre as 14 categorias olímpicas. Nas quatro restantes, o Brasil ainda precisa confirmar vaga ou definir o representante entre mais de um postulante. Desde a Olimpíada de 1984, sempre o judô conseguiu ao menos uma medalha para o Brasil.

Dos dez judocas convocados, a principal chance de medalha é com Mayra Aguiar, nos 78kg, três vezes bronze olímpico. Mayra, mesmo competindo pouco, venceu o Mundial-2022 e o duríssimo Grand Slam do Japão, no ano passado. Deve ser cabeça de chave. A segunda favorita a medalha é Beatriz Souza, na +78kg. Se estiver bem fisicamente, consegue enfrentar qualquer adversária.

A lista feminina tem mais dois nomes confirmados. A campeã olímpica de 2016, Rafaela Silva, vai para sua terceira Olimpíada. Ela ficou suspensa de Tóquio-2020 e, apesar de não viver boa fase, costuma crescer em grandes competições. Na categoria de Rafaela, os 57kg, Jessica Lima está em melhor fase, mas a Confederação optou pela mais experiente, o que achei correto. Na 52kg, a escolhida é Larissa Pimenta, também voltando de lesão, mas que disputou a última Olimpíada.

O time masculino já tem seis nomes das sete categorias olímpicas. Todos estão na lista dos que podem surpreender, de acordo com um sorteio favorável. Nos 66kg, Willian Lima é o de melhor momento em 2024. Nos 73kg, o medalhista olímpico de 2020, Daniel Cargnin. Ele competia em outro peso. Vivia ótimo momento no ano passado, mas se lesionou e só voltou a competir mês passado.

Nos 81kg, Guilherme Schimidt, atleta de maior regularidade neste ciclo olímpico. Nos 90kg, Rafas Macedo, que foi mal em Tóquio, mas melhorou muito neste ciclo.

Nos 100kg, aquele que pode ser a grande surpresa: Leonardo Gonçalves. Já venceu vários atletas tops no peso. Ganhou a disputa da vaga olímpica com Rafael Buzacarini. E na categoria mais pesada, o experiente Rafael Baby, dono de duas medalhas olímpicas. Também não vive boa fase, mas um bom sorteio pode levá-lo à terceira medalha.

Na categoria 60kg masculina, Matheus Takaki e Michel Augusto estão na zona de classificação olímpica. Quem for melhor no Pan-Americano e Mundial este ano deve ficar com a vaga. Mesma situação da 63kg feminina entre a experiente Ketleyn Quadros, Nauana Silva e Gabriella Moraes. Na 48kg e 70kg feminina as situações mais complicadas, com as atletas ainda precisando buscar a vaga pelo ranking olímpico ou deixar o Brasil fora da disputa.