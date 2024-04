Os imbatíveis olímpicos

Foto: Frankie Fouganthin/Divulgaçao Armand "Mondo" Duplantis (Suécia) é favorito a ouro em Paris no salto com vara

Das 329 provas a serem disputadas na Olimpíada de Paris, algumas terão apenas as disputas de prata e bronze, pois a não ser que ocorra algum problema de lesão, o ouro já está definido. Existem atletas muito superiores aos adversários, que dominam completamente suas provas. Eu cito dez deles.

Armand Duplantis (Suécia - salto com vara): campeão olímpico em Tóquio quando fez novo recorde mundial. Atual bicampeão mundial. Melhor marca de 2023 com 6m23. O 2º colocado fez 6m07. Começou 2024 batendo novamente o recorde mundial.

Lasha Talakhadze (Geórgia - levantamento de peso cima de 102kg): atual bicampeão olímpico. Heptacampeão mundial: 2015, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 e 2023. Recordista mundial com 492kg levantados no arranco e arremesso. Na última Olimpíada levantou 47kg a mais do que o 2º colocado. No último mundial 13kg a mais

Uta Abe (Japão - judô categoria 52kg): é o grande fenômeno da modalidade. Jamais perdeu luta oficial para uma atleta que não fosse japonesa. Atual campeã olímpica e dos últimos quatro mundiais.

Katie Ledecky (EUA - natação nos 800m e 1500m): imbatível nas provas longas. Hexacampeã mundial e bicampeã olímpica nos 800m. Nos 1500m atual bicampeã mundial e campeã olímpica.

Ryan Crouser (EUA- arremesso do peso): recordista mundial com 23m56. Bicampeão olímpico 2016 e 2020 e bicampeão mundial 2022 e 2023. As três melhores marcas de 2023 foram dele.

Li Wenwen (China - levantamento de peso acima de 81kg): atual campeã olímpica, campeã mundial 2019 e 2022. Ouro na Copa do Mundo 2024 com 325kg levantados, 29kg a mais do que a vice-campeã. Recordista mundial com 335kg.

Noah Lyles (EUA - 200 metros do atletismo): tricampeão mundial 2019, 2022 e 2023. Melhor tempo de 2023.

Yui Susaki (Japão- Wrestling 50kg feminino): a melhor atleta da modalidade. Campeã olímpica 2020 e tetracampeã mundial 2017, 2018, 2022 e 2023. Jamais perdeu uma luta em disputas internacionais.

Mijain Lopez (Cuba - wrestling 130kg greco romana): ainda não está certa sua participação. Mas se disputar, será o favorito para o 5º título olímpico aos 41 anos.

Yan Langyu (China- ginástica trampolim): bicampeão mundial, é o grande nome da modalidade.

Em esportes coletivos e de duplas: tênis de mesa por equipes masculino e feminino da China, basquete feminino e masculino dos Estados Unidos, China no nado artístico conjunto e em todas as quatro provas de duplas sincronizadas dos saltos ornamentais.