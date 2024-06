Brasil define delegação olímpica no ciclismo, tiro com arco e tiro esportivo

Foto: Alexandre Loureiro/COB 05.11.2023 - Jogos Pan-americanos Santiago 2023 - Tiro com arco - equipes misto recurvo - Ana Machado e Marcus D'Almeida - Medalha de prata

Estamos a 40 dias do início da Olimpíada, e o Brasil vai montando sua delegação, com vagas em 26 esportes. Na última semana aconteceu a definição de mais três: ciclismo, tiro esportivo e tiro com arco.

No ciclismo são várias modalidades. No BMX Racing, Paola Reis, que já compete há alguns anos no circuito mundial, fará sua estreia. Ela ocupa o 27º lugar no ranking mundial. São 24 atletas em Paris. As disputas costumam ter muitos acidentes, o que torna o BMX imprevisível em termos de resultados. Paola pode brigar por final com outras sete atletas. No masculino do racing, o Brasil não classificou ninguém, depois de ter Renato Resende participando de três Olimpíadas.

No ciclismo MTB, o mountain bike, o Brasil terá a experiente Raíza Goulão, que terminou em 20º na Olimpíada do Rio, e o estreante Ulan Bastos, da nova geração. Na Olimpíada de Tóquio, o Brasil tinha chance de medalha com Henrique Avancini. Agora, o objeto dos brasileiros será terminar no top-10.

No ciclismo de estrada, o Brasil também terá um homem e uma mulher. Vinicius Rangel é atleta profissional da equipe espanhola Movistar e acostumado a provas internacionais. No feminino, Ana Magalhães, atual campeã brasileira e que atua no Bepink da Itália. No cíclismo de pista, o Brasil não terá representante. Nosso país ainda pode conquistar vaga no BMX Freestyle: Gustavo Bala Loka compete no pré-olímpico de 20 a 23 de junho, na Hungria.

No tiro com arco, o Brasil não conseguiu classificar as equipes masculina e feminina e, assim, terá dois representantes. Marcus D'Almeida, apesar de não ter tido bons resultados nas últimas competições, segue como líder do ranking mundial. É outra modalidade imprevisível, que depende de condições climáticas e como o atleta se sente no dia da competição. Mas ele estará na briga por medalha. No feminino, o Brasil terá a jovem estreante Ana Clara Machado , prata nos Jogos Pan-americanos 2023. Ana e Marcus também competem na dupla mista.

No tiro esportivo aconteceu o fechamento do ranking mundial semana passada. O Brasil não conseguiu novos classificados e, assim, irá com os três que se garantiram em pré-olímpicos: Philipe Chateubrian, na pistola 10 metros; Geovana Meyer, na carabina 50 metros três posições; e Geórgia Furkin, no skeet. Os três brigarão por um top-10 em Paris. A ausência é o medalhista olímpico de 2016, Felipe Wu, que nunca mais conseguiu repetir o sucesso do ciclo olímpico do Rio de Janeiro.