A última chance do basquete brasileiro estar na Olimpíada

Foto: Divulgação/CBB Seleção brasileira masculina de basquete tenta classificação para Olimpíadas de Paris

A última chance do Brasil ter representante na modalidade basquete, tão tradicional nos Jogos Olímpicos, acontece nesta semana, na Letônia, com o Pré-Olímpico masculino. A seleção feminina e os times 3x3 já foram eliminados. Os homens têm a dura missão de brigar por apenas uma vaga num torneio que tem as fortes Letônia e Montenegro, além de Geórgia, Filipinas e Camarões.

Na Copa do Mundo do ano passado, o Brasil terminou em 13º lugar, mas, na campanha, venceu o forte Canadá. Acabou perdendo o jogo decisivo, exatamente para a Letônia, por mais de 20 pontos. Teve como destaques Bruno Caboclo e Yago, que agora jogam no basquete europeu.

O comando técnico da seleção foi mudado às vésperas do Pré-Olímpico. Gustavo de Conti foi dispensado e a Confederação trouxe de volta o croata Aleksander Petrovic, técnico com passagens em várias equipes e seleções da Europa.

Ele dirigiu o Brasil no ciclo de Tóquio, mas não conseguiu a vaga olímpica. No jogo que valia a vaga, foi derrotado pela Alemanha. Aliás, depois da boa geração de Oscar e Marcel, finalizada em 1996, o Brasil só jogou as Olimpíadas de 2012 e 2016, sendo que, no Rio de Janeiro, entrou por ser país-sede. Não conseguiu classificação em 2000, 2004, 2008 e 2020.

O elenco para o Pré-Olímpico reúne o que há de melhor no basquete brasileiro na atualidade: os experientes Benite, Marcelinho Huertas, Felício e Raulzinho; os melhores do último Mundial, Caboclo e Yago; o destaque do nosso campeonato nacional, Lucas Dias; além de Gui Santos, que atua na NBA.

Na primeira fase, o Brasil joga terça-feira, 2, contra Montenegro, e dia 4, contra Camarões. Os dois melhores avançam, mas é fundamental vencer Montenegro para não cruzar com a forte Letônia já na semifinal. Os letões devem passar em primeira na chave que tem Geórgia e Filipinas. O ideal é que esse confronto Brasil x Letônia ocorra apenas na decisão da vaga olímpica, no sábado, 6.

Até o momento, oito países estão classificados para o torneio masculino em Paris: EUA, que terá um time de estrelas da NBA, França, Canadá, Alemanha, atual campeã mundial, Sérvia, Austrália, Sudão do Sul e Japão. As outras quatro vagas sairão dos torneios Pré-Olímpicos desta semana. Espanha, Eslovênia e Lituânia são as favoritas a estarem em Paris.

No feminino, o Brasil perdeu a vaga jogando o Pré-Olímpico, em Belém (PA), e no 3x3, com apenas oito vagas olímpicas, também não obteve sucesso no qualificatório mundial.