Quais as chances do Brasil nos esportes coletivos em Paris

Foto: Reprodução/CBV Seleção brasileira de vôlei feminino é uma das favoritas à medalha

Em menos de duas semanas começa a Olimpíada de Paris. Nos coletivos, o Brasil classificou para 6 disputas, 4 com mulheres: vôlei, handebol, rugby sevens e futebol. No masculino apenas vôlei e basquete. Em Tóquio 2020 foram 7 equipes. Na ocasião levou handebol e futebol masculino. A novidade agora é o basquete masculino.



No futebol feminino o Brasil está na chave com a campeã mundial Espanha, o bom time do Japão e a Nigéria. A estreia é antes da cerimonia de abertura, dia 25/07, as 14h contra a Nigéria. É fundamental uma vitória brasileira para jogar com tranquilidade as outras partidas. Mas a Nigéria passou de fase no último mundial, vencendo a poderosa Austrália e empatando contra o campeão olímpico Canadá. Classificam os 2 melhores de cada chave e os 2 melhores terceiros. Objetivo do Brasil é passar da 1º fase.



No basquete masculino o Brasil terá na chave a dona da casa França,a Alemanha atual campeã mundial e o Japão. Mesmo sistema de disputa do futebol feminino, o Brasil precisa vencer o Japão e perder de pouco nos outros jogos para avançar como um dos terceiros.



As chances de medalha do Brasil nos coletivos estão no vôlei. O sistema de disputa prevê que após a primeira fase, os 8 melhores se cruzem, mesmo que tenhamos confrontos repetidos. O feminino estréia contra o frágil Quênia, depois pega o Japão, para quem perdeu na semifinal da Liga das Nações, e na sequência a Polônia. Objetivo é sair como líder para pegar um cruzamento acessível. Torneio é o mais equilibrado da história com 6 países na briga por medalhas: Brasil, EUA, Itália, Japão, Sérvia e Turquia.



No masculino, Bernardinho ( 6 medalhas em 6 Olimpíadas) ainda tenta achar um time ideal. Está na chave com 2 jogos em que o Brasil não é o favorito: Polônia e Itália, 2 dos favoritos ao ouro ao lado da França.O jogo tranquilo é contra o Egito. Objetivo é classificar entre os 8 e torcer para um mata mata acessível.



No Rugby Sevens feminino, o Brasil em etapas do circuito mundial, não costuma ficar entre os 8 melhores. Em Paris terá a dura missão de na 1ª fase perder de pouco para França e EUA e vencer o Japão, para avançar ao mata-mata. No handebol feminino, o Brasil também estreia antes da cerimonia de abertura. Dia 25/07, as 9h contra a Espanha, contra quem tem uma enorme freguesia. Mas as espanholas foram mal no último mundial e o Brasil tem a oportunidade de começar com vitória, num grupo com outras 3 européias: França, Holanda e Hungria, além de Angola. Objetivo é vencer Angola e Hungria para passar de fase, já que os 4 melhores avançam.