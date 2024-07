Quais atletas brasileiros brigam por medalhas na Olimpíada de Paris

Foto: Wander Roberto/COB 27.10.2023 - Jogos Pan-americanos Santiago 2023 - Boxe - Bia Ferreira (azul) x Paola Valdes (COL) - Foto Wander Roberto/COB @wander_imagem

Em cinco dias acontece a cerimônia de abertura da Olimpíada de Paris. Na quarta, 24, e quinta-feira, 25, já tem Brasil no handebol feminino, contra a Espanha; no futebol feminino, contra a Nigéria; e no classificatório do tiro com arco. Nos coletivos, estas partidas já são fundamentais para a classificação das equipes.

Pelo meu levantamento, o Brasil tem chances em, pelo menos, 20 modalidades, algo impensável nos anos 1990. Esportes de luta, como judô, boxe e taekwondo, só dá para ter uma previsão melhor após o sorteio das chaves. No quadro geral, novamente teremos uma disputa, medalha por medalha, entre EUA e China pela liderança.

Com 67 possibilidades de medalha, as chances de o Brasil repetir as 21 de Tóquio são boas. Já os sete ouros é tarefa mais complicada. Fiz uma relação de atletas candidatos, divididos em quatro categorias.

Favorita ao ouro (1):

Beatriz Ferreira, boxe

Brigam pelo ouro (7):

Gabriel Medina (surfe), Alison dos Santos (400 com barreiras, atletismo), Isaquias Queiroz (C1 1000 da canoagem), Rebeca Andrade (salto e individual geral da ginástica artística), Rayssa Leal (skate street), Ana e Duda (vôlei de praia)

Brigam por medalha (15):

Caio Bonfim (marcha atlética e revezamento); Viviane Lyra (marcha atlética); Keno Machado e Jucielen Romeu (boxe); Isaquias/ Jacky Godmann (C2 500 canoagem velocidade); equipe feminina de ginástica artistica; Rafaela Silva, Mayra Aguiar, Bia Souza e Daniel Cargnin (judô); Martine Grael/ Kahena Kunze (49er da vela); Hugo Calderano (tênis de mesa); Bia Hadad/ Luisa Stefani (dupla do tênis); vôlei masculino e feminino

Podem surpreender (34):

Tatiana Weston, Filipe Toledo e João Chianca (surfe); Luiz Bolinha, Wanderley Pereira, Abner Teixeira, Caroline Almeida, Tatiana Chagas e Bárbara Santos (boxe); Ana Sátila (três provas de canoagem slalom) e Pepê Gonçalves (cross do slalom); Nathalie Moellhausen (esgrima- espada); futebol feminino; Arthur Nory (ginástica na barra fixa), Rebeca Andrade (trave, solo e assimétricas) e Flávia Saraiva (solo e trave); ginástica rítmica conjunto; William Lima, Leonardo Gonçalves e Baby (judô); Mateus Isaac (IQ Foil da vela) e Bruno Lobo (fórmula Kite da vela); Luigi Cini, Pedro Barros, Augusto Akio, Kelvin Hoefler e Pamela Rosa (skate); Maria Clara Pacheco e Netinho (taekwondo); André/ George e Bárbara/ Carol (vôlei de praia)