Por 0,234, ginástica feminina do Brasil conquista medalha inédita

Foto: Miriam Jeske/COB 2024.07.30- Jogos Olímpicos Paris 2024 - Ginástica Artística Feminina por equipes - As ginastas Julia Soares, Rebeca Andrade, Jade Barbosa, Lorrane Olivera e Flavia Saraiva comemoram a conquista da medalha de bronze inédita para a ginástica brasileira.

No 4º dia de Olimpíada de Paris, o Brasil faturou a inédita medalha de bronze na ginástica artística por equipes feminina.

A competição foi emocionante, disputada aparelho por aparelho. Brasil começou com desempenhos apenas razoáveis na trave e assimétricas. No solo, mesmo com um erro de Jade Barbosa, passou a China. Com um ótimo salto de Rebeca Andrade, a última a competir, conseguiu superar a Grã-Bretanha por 0,234. Ouro para os EUA e prata para a Itália.

No tiro com arco, Ana Caetano, no feminino, venceu dois confrontos de virada e está nas oitavas de finais. Mesmo caso no masculino, com o líder do ranking mundial, Marcus D'Almeida. No tênis de mesa, Hugo Calderano venceu Robles, da Espanha, e também está nas oitavas.

No vôlei de praia, Carol/Bárbara e Ana Patrícia/Duda seguem invictas, com duas vitórias. A primeira derrota veio no masculino. André/George perderam de Diaz/Alayo, de Cuba.

No boxe, boa vitória de Vanderley Pereira e a eliminação da primeira mulher, Tatiana Chagas. No ciclismo BMX Freestyle, Gustavo Boka Loka conseguiu vaga para a final entre os 9 melhores.

A seleção feminina de handebol teve uma derrota esperada, 26 a 20 para a França. Brasil precisa ganhar de Angola, que tem um bom time, para não ser eliminado na primeira fase.

No basquete masculino, apesar de outro bom jogo, como na estreia contra a França, nova derrota para a campeã mundial Alemanha, 86 a 73. Brasil tem que vencer o Japão e aguardar se o saldo é suficiente para passar como um dos melhores terceiros.