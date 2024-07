Boxe feminino assegura medalha; futebol feminino avança com duas derrotas

Foto: Gaspar Nóbrega/COB 2024.07.31 - Jogos Olímpicos Paris 2024 - Boxe feminino - Beatriz (Bia) Ferreira (de azul) em ação contra a holandesa Chelsey Heijnen nas quartas de final da categoria até 60kg feminina

No quinto dia olímpico, o Brasil assegurou a quinta medalha, com cor ainda indefinida. Bia Ferreira, do boxe, venceu a segunda luta e já está nas semifinais. Ao contrário do judô, no boxe quem chega entre os quatro já ganha medalha. Mas ela é favorita ao ouro. Vai enfrentar na semifinal a irlandesa que a derrotou na final da última Olimpíada, Kellie Harrington. No masculino, mais um brasileiro eliminado: Luis Bolinha.

No futebol feminino, o Brasil perdeu da Espanha por 2 a 0. Mesmo assim, avançou de fase como um dos melhores terceiros colocados. Vai enfrentar a França, no próximo sábado, 3.

No judô, Rafael Macedo, nos 90kg, chegou até a disputa do bronze contra o francês Maxime Gael. Mas uma decisão polêmica da arbitragem, que puniu o brasileiro com o terceiro shido após um golpe ilegal, acabou com o sonho da medalha.

Na vela, uma enorme decepção. As bicampeãs olímpicas Martine Grael e Kahena Kunze já não têm mais chances de disputar medalha. Vão disputar a regata da medalha só para cumprir tabela.

No vôlei de praia, a única dupla a atuar, Evandro e Arthur, venceu o segundo jogo e já garantiu vaga no mata-mata. No vôlei de quadra, a seleção masculina jogou bem, mas perdeu o segundo jogo, desta vez para a Polônia, por 3 a 2. Mesmo assim, só precisa vencer o Egito por 3 a 0 para classificar.

As provas de triatlo masculina e feminina foram disputadas e a melhor colocação do Brasil foi o 10º lugar, de Miguel Hidalgo. Na canoagem slalom, novamente Ana Sátila bateu na trave por uma medalha. Foi a quinta colocada na canoa.

No tênis de mesa, vitória de Hugo Calderano sobre o francês Alexis Lebrun, por 4 a 1. Hugo está entre os 8 melhores. A boa notícia é que o chinês Wang Chuqin, número 1 do mundo e que poderia pegar Hugo na semifinal, foi eliminado.