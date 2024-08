O fenômeno Rebeca Andrade fatura a quarta medalha olímpica

Foto: Luiza Moraes/COB 2024.08.01 - Jogos Olímpicos Paris 2024 - Ginástica Artística feminino. Rebeca Andrade conquista a medalha de prata na final do individual geral

O sexto dia da Olimpíada de Paris teve a quarta medalha olímpica de Rebeca Andrade. Ela repetiu a prata de Tóquio no individual geral, superando Sunisa Lee, campeã de 2021, e só atrás de Simone Biles. Rebeca tem mais três finais por aparelhos para disputar. Se ganhar duas medalhas, se tornará a maior medalhista olímpica da história do Brasil.

Na marcha atlética, o grande nome da história do Brasil na modalidade finalmente conquistou a medalha, na sua quarta Olimpíada. Caio Bonfim foi prata nos 20 km, após ser quarto em 2016 e 13º em 2021. Ele tem duas medalhas de bronze em Mundiais.

No tênis de mesa, pela primeira vez um brasileiro chega às semifinais. Hugo Calderano arrasou, por 4 a 0, o sul-coreano Jang Woojin. Nesta sexta, 2, pega o sueco Truls Moregard, que eliminou o chinês 1º do mundo.

No vôlei feminino, outra resultado expressivo: 3 a 0 sobre o Japão, que nos havia eliminado da Liga das Nações. Brasil deve terminar como a melhor campanha da fase de grupos e pegar um adversário acessível nas quartas.

O dia foi péssimo no boxe. O principal nome do masculino, Keno Marley, Carol Naka e Bárbara Santos foram eliminados. Só restaram três dos dez classificados.

Também ruim no judô, com a eliminação da tricampeã mundial Mayra Aguiar. Ela ficou sem competir todo este ano, focando na Olimpíada. Pegou, logo na estreia, a italiana Alice Bellandi, que se tornou a campeã olímpica.

No vôlei de praia, Ana Patrícia e Duda venceram dupla italiana e fecharam a fase de grupos com três vitórias. Já André e George perderam o segundo jogo e precisarão tentar avançar via repescagem.