O primeiro ouro do Brasil em Paris, com Bia Souza no judô

Foto: Alexandre Loureiro/COB 2024.08.02 - Jogos Olímpicos Paris 2024 - Judô Feminino - Bia Souza vence israelense Raz Hershko e conquista a medalha de ouro na categoria +78kg

E no sétimo dia de Olimpíada, saiu o primeiro ouro do Brasil em Paris, com Beatriz Souza no judô. Três vezes medalhista em Mundiais, ela era cotada como provável medalhista. Mas fez campanha acima do esperado: derrotou na semifinal a francesa Dicko, para quem tinha quatro derrotas seguidas, e chegou ao ouro passando pela israelense Hershko.

Judô do Brasil encerra com três medalhas, uma de cada cor. O Japão, grande potência da modalidade, só terminou com três ouros. Neste sábado, 3, tem a disputa por equipes.

No tênis de mesa, Hugo Calderano perdeu do sueco Truls Moregard por 4 a 2. No primeiro set, o brasileiro chegou a ter 10 a 6 e tomou a virada. Brasileiro luta pelo inédito bronze no domingo, 4, contra o francês Felix Lebrun.

No boxe, o último componente do time masculino foi eliminado. Wanderley Pereira perdeu do ucraniano Khyzhniak, que, em 2021, foi nocauteado na final por Hebert Conceição. Restam duas mulheres da equipe feminina: Jucielen Romeu e Bia Ferreira.

No vôlei de praia, o Brasil terminou a fase de classificação com 10 vitórias em 12 possíveis. André e George devem ir para a repescagem. As outras três duplas passaram como líderes e devem pegar confrontos mais acessíveis nas oitavas.

No tiro com arco, a dupla mista Ana Caetano e Marcus D'Almeida caiu logo nas oitavas para o México. Na ginástica trampolim, Rayan Dutra a Camila Gomes não avançaram para a final.

No vôlei masculino, vitória tranquila contra o Egito e classificação para as quartas. Adversário ainda indefinido. No basquete masculino, vitória de 18 pontos sobre o Japão e outra vaga nas quartas, para pegar, provavelmente, os Estados Unidos.